Mihai Onilă se însoară: ”Am șters trecutul”! Fostul solist de la AXXA a trecut peste drama pierderii fetiței

Mihai Onilă trecea, acum aproape cinci ani, printr-o dramă cumplită pentru orice părinte: își pierdea fetița, unicul copil, în vârstă de 10 ani, din cauza unei boli neiertătoare. Atunci, viața i s-a schimbat total, fostul solist de la Axxa luând decizia și să divorțeze de soția lui.

Mihai Onilă se căsătorește

După ce a divorțat, Mihai Onilă a reușit să își refacă viața alături de Laura, femeia pe care fostul solist de la Axxa o consideră cea care, practic, l-a salvat.

”Ea este suportul meu, este pământul din ghiveciul care se îngrijește de mine, în cazul asta eu sunt floarea ! Este Raiul în care eu trăiesc, este oglinda în care îmi oglindesc sufletul, cuvintele sunt sărace în a-mi exprima iubirea pentru ea! Te iubesc, viață și vreau să îmi petrec fiecare clipă a vieții alături de inima ta bună!”, spunea Mihai Onilă despre Laura, partenera lui de viață.

Iar zilele trecute, și-a luat inima în dinți și a cerut-o pe Laura în căsătorie, iar aceasta a acceptat fără să stea pe gânduri, moment explicat de fostul solist de la Axxa cât se poate de clar.

Ce spune Mihai Onilă despre divorț și noua lui viață?

Mihai Onilă, după ce Laura a acceptat să îi devină soție, a explicat și motivele pentru care a decis să își schimbe, total, viața.

”Acum 2 ani făceam eforturi uriașe să rămân într-o relație toxică în care ca un orb mai credeam că mai este ceva de salvat! Acum un an am hotărât că într-adevăr nu mai este nimic de salvat și că drumurile noastre se despart iremediabil, anul acesta am șters trecutul. Cineva ar putea întreba dar cum ai făcut? Păi, știind că creierul meu înregistrează tot ce mi se întâmplă ca să mă ajute cu idea de eu sau la imaginea a cine sunt eu am hotărât să șterg toate amintirile care mă legau la sentimente sau resentimente din trecut și am început cu imaginile din mintea mea, apoi cu imaginile din această realitate, adică toate fotografiile de orice fel! Sunt aproape la 100% cu încheierea acestui proces ca să încep o viață total nouă de la zero”, explică Mihai Onilă.

Mai mult decât atât, explică artistul, este decis să înceapă acum o nouă viață și, în plus, chiar să se reorienteze profesional, el fiind, acum, inginer de sunet.

Mihai Onilă și-a ales și nașii

”Mă credeți sau nu, sunt mândru și foarte mulțumit de pașii pe care îi fac zi de zi pentru a începe o viață nouă, alături de o familie nouă și alături de oameni care mă înțeleg și mă acceptă fix așa cum sunt, fără nici un fel de judecată”, a mai spus Mihai Onilă.

Iar după ce au stat să analizeze și să pregătească formalitățile necesare unei nunți de vis, și Laura au decis să îi aleagă drept nași pe alți români, stabiliți tot în străinătate, în Belgia, pentru a le fi nași.

Mihai Onilă, dramă cumplită acum cinci ani

În noiembrie 2016, Mihai Onilă și soția lui de atunci, anunțau decesul fiicei lor, Ioana Emily Hope. Micuța fusese diagnosticată cu câteva luni înainte cu o formă gravă de cancer, iar Mihai Onilă și soția lui au decis să nu o supună tratamentului cu chimio și radioterapie, considerând că mai mult ar chinui-o, șansele de supraviețuire ale fetiței fiind considerate minime.

”În 26 mai, am observat la locul de joacă din curtea şcolii, înainte să o ia maică-sa de acolo, că e ceva ciudat cu mâna şi piciorul ei stâng. Piciorul era puţin şontâc, iar degetele de la mâna stângă erau strânse. La spital au pus-o la RMN şi au internat-o. A doua zi când m-am văzut cu doctorul mi-a zis direct: Fata ta în maxim 6 luni, la forma de cancer din centrul creierului pe care l-am descoperit, moare”, spunea Mihai Onilă, la acea vreme, explicând astfel și de ce a refuzat să mai încerce tratamentele recomandate în acel caz.

Mai mult, la acea vreme, Mihai Onilă a decis să o incinereze, iar cenușa să o împrăștie în Munții Bucegi, lucru pe care, ulterior, nu l-a mai făcut, explicând că urna morturară a fetiței este, și acum, în camera în care aceasta s-a stins din viață.