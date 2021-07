Mihai Petre, dezvăluire uimitoare. Dansatorul a primit avansuri din partea bărbaților

Invitat în cadrul unui podcast de pe Youtube, a făcut o dezvăluire uimitoare. Vedeta a mărturisit că a primit avansuri din partea bărbaților.

Dansatorul a subliniat faptul că majoritatea avansurilor au venit din partea unor persoane din străinătate, care nu-l cunoșteau și nu știau că-i plac femeile.

Mihai Petre, momentul adevărului. Vedeta, curtată de bărbați

Concurentul de la „Asia Express” a precizat că este vorba de o experiență care s-a petrecut în copilărie și care l-a marcat, mai ales că venea din partea unui antrenor.

„Am primit avansuri de la bărbați, dar nu în România, mai grav. Ei nu mă cunoșteau, nu știau cine sunt și că-mi plac femeile.

Am primit de la un antrenor la un moment dat. Am simțit eu că ar fi ceva acolo. Dansam și la un moment dat am simțit că mi-a așezat mâna într-un fel.

Recunosc că am avut o reacție nepotrivită atunci, aveam vreo 15-16 ani (…). De aia am dat la dans, că erau multe fete.

Țin minte că mă antrenam serios, veneam cu mâinile pline de vânătăi. Nu știu ce părinți ar mai accepta acum”, a mărturisit Mihai Petre în podcastul , cu Gojira.

Gestul l-a luat prin surprindere pe fostul jurat de la Pro TV pentru că recunoaște că s-a apucat de dans numai pentru că era vorba de fete.

Mihai Petre, un dansator de nota 10. Are propria școală

În prezent, dansatorul este căsătorit cu Elwira, alături de care are două fete frumoase. Cei doi au aceeași pasiune comună, dansul, lucru care le-a adus și foarte multe premii de-a lungul timpului.

Mihai Petre iubește dansul încă de mic, reușind să ia lecții de la o vârstă forte fragedă. Pe când avea 14 ani vedeta a reușit o performanță incredibilă, devenind astfel campion național.

Pasiunea este transmisă acum și altor copii prin școala de dans pe care o deține alături de partenera sa de viață. Cei doi își doresc să insufle celor mici pasiunea pentru acest tip de mișcare.