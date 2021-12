Pasiunea riscantă a lui Mihai Petre pe care Elwira nu o poate înțelege: „Am niște probleme cu spatele”

Mihai și Elwira Petre au vorbit despre experiența de la Asia Express, dans și familie în cel mai recent podcast al Amaliei Năstase. Cei doi invitați au povestit câteva întâmplări mai puțin cunoscute, dar au dezbătut și subiecte precum importanța dansului în viața oamenilor.

Unul dintre cele mai grele momente pe care l-au avut la Asia Express a fost cel în care au vorbit la telefon cu fiica lor. Mihai și Elwira povestesc că, deși știau că se află într-o cursă contra cronometru, și-ar fi dorit să rămână mai mult timp cu fiica lor la telefon. Elwira susține că i s-au înmuiat picioarele când fiica sa a întrebat-o când se va întoarce acasă, chiar dacă știa că este ultima zi de filmări pentru „Asia Express”.

Pasiunea care îl putea costa scump pe Mihai Petre

Când vine vorba de pasiuni, Mihai Petre nu duce lipsă. Chiar dacă nu mai poate dansa așa cum o făcea înainte din cauza unor probleme la spate, soțul Elwirei practică alte sporturi. Mersul pe bicicletă, motoarele sau snowboard-ul sunt doar câteva dintre activitățile pe care Mihai le are pentru a se putea menține cât de cât în formă. Inițial, Elwira nu a fost de acord cu activitățile riscante pe care soțul său a dorit să le încarce. Foarte greu a înțeles pasiunea lui Mihai pentru sporturile extreme.

ADVERTISEMENT

„Eu am multe pasiuni. Mie îmi place să fac sport în general, îmi place să mă mișc, să alerg. În ultima vreme nu mai pot pentru că am niște probleme cu spatele. Îmi place să mă dau cu placa și îmi plac motocicletele. Snowboard-ul și motocicleta îmi plac foarte mult. Ea m-a lăsat să fac asta. Mă dau cu motocicleta pe șosea. Calm, liniștit, dar îmi place.”, a povestit Mihai Petre.

Una dintre amintirile care l-a marcat cel mai mult pe Mihai Petre a avut loc la Predeal. Dansatorul povestește că a reușit să coboare de pe pârtie cu o viteză foarte mare în momentul în care a fost alertat că în zonă se află un urs. Deși susține că nu a știut să se dea cu placa prea bine, în momentul respectiv, teama de a se întâlni cu ursul l-a făcut să ajungă în siguranță acasă.

ADVERTISEMENT

„Eram la Predeal după incidentul cu ursul, pe aceeași pârtie și, la un moment dat, încep să sune toate telefoanele. Când mă uit, Ro-Alert. Eram cu un prieten, el era la o distanță mare de mine. Când a primit și el mesaj, am pus placa și ne-am dat până jos. Am mers cu cea mai mare viteză din viața mea, după care am și plecat de acolo.”, a declarat Mihai Petre.

Dansul i-a adus împreună

Când vine vorba de dans, cei doi soți vorbesc cu multă emoție. Chiar dacă totul a pornit de la o pasiune sau de la o obligativitate din partea familiei, în timp, . Mihai susține că după Revoluție a fost nevoie de Ballroom dance, stilul de dans pe care cei doi îl practică, deoarece oamenii își doreau să simtă că fac și ei parte din înalta societate.

ADVERTISEMENT

Cei doi s-au cunoscut în momentul în care au început să urmeze lecții de dans. , moment în care niciunul dintre ei nu avea partener, au format o echipă și de atunci sunt împreună.

„Dansul e un sport foarte ieftin, dar noi când am început să dansăm nu aveam nimic. Genul ăsta de dans vine din înalta societate, este un dans de salon. Era o chestie aspirațională, era ceva ce ne lipsea. A fost interzis, nu se dansa înainte. Nu exista ca sport pentru că existau rochii scurte, femei frumoase. Pe mine m-au obligat ai mei să mă duc. Au profitat de un context. Eu făceam karate când eram mic și îmi plăcea. Acolo făceam și judo. Din cauza școlii n-am mai putut merge la karate, așa că m-au trimis la dansuri.”, a susținut soțul Elwirei Petre.

ADVERTISEMENT

Elwira Petre: „Dansul e foarte puternic scris în ADN-ul omului”

Întrebați de Amalia Năstase ce este, până la urmă, dansul, cei doi soți și-au deschis sufletul și au explicat într-un mod cât mai autentic definiția pe care ei o dau dansului. Elwira susține că, în momentul în care vin la cursurile pe care le țin la școala lor de dans, oamenii încearcă să evadeze din viața cotidiană, stresantă pe care o au.

„Vin foarte mulți oameni care au o viață stresantă, palpitantă și cărora le place dansul. Vin pentru că se distrează, ascultă muzică, se simt bine. Cumva dansul e foarte puternic scris în ADN-ul omului. Oamenii dansau dintotdeauna. Simțim asta. Oamenilor le place să simtă muzica, să fie împreună, chiar e fain să stai aproape.”, a explicat Elwira.

ADVERTISEMENT

Mihai este de acord cu ceea ce a susținut soția sa, dar a ținut să adauge faptul că este foarte important modul în care partenerii ajung să rezoneze în momentul în care sunt în armonie cu muzica. Dansatorul consideră că toate simțurile au rolul lor.

„Eu cred că e foarte important să rezonăm, să vibrăm, noi suntem definiți de emoție. Ne place armonia, începem să folosim mai multe simțuri. În dans auzul, văzul, simțul tactil, mirosul se combină și se armonizează cu muzica.”, a completat dansatorul.