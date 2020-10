Mihai Petre pleacă de la Românii au talent: „Mult succes în noul sezon și în noua formulă”

Mihai Petre a făcut un anunț important pe Instagram, unde a mărturisit că nu va mai fi în juriul de la Românii au Talent în sezonul 11 al emisiunii.

Vedeta Pro TV a mărturisit că fanii îl vor putea vedea în alte formate TV, însă rămâne o surpriză, deocamdată, următorul proiect.

Fostul jurat se numără printre cele mai exigente dintre starurile care au dat verdicte în ceea ce privește concurenții show-urilor televiziunii de pe Pache Protopopescu.

Mihai Petre pleacă de la Românii au talent

Anunțul făcut de celebrul dansator profesionist i-a adus mii de aprecieri și comentarii, mulți dintre admiratori arătându-și regretul după ce Mihai Petre a dezvăluit că pleacă de la Românii au Talent.

Veștile au venit în această vineri, fiind confirmate de către Mihai Petre în mediul virtual, spre marea surpriză a celor din public. Fanii au aflat că nu îl vor mai regăsi și pe cunoscutul dansator profesionist la masa juriului, alături de Andra sau Andi Moisescu.

Totodată, schimbarea din televiziune a venit în această vineri, fiind confirmat că cel mai nou sezon marca Românii au Talent este în toiul pregătirilor și va putea fi urmărit în viitorul nu foarte îndepărtat pe PRO TV.

„Sezonul 11 Românii Au Talent nu mă vă mai găsi la masa juriului. Experiența Romanii au talent este fantastică. Am fost martor și am jurizat reprezentații de nivel mondial și am avut ocazia să lucrez cu o echipă fantastică.

Mulțumesc, Pavel Bartol, Smiley, Andra, Andi Moisescu, Florin Călinescu, mulțumesc întregii echipe Românii au Talent, PRO TV, și vouă, cei care ați confirmat de fiecare data că Romanii Au Talent este fară îndoială cel mai bun show-ul de entertainment din România. Mult succes în noul sezon și în noua formulă! Va asigur că ne vom revedea curând 🤘”, a scris Mihai Petre pe rețeaua de socializare.

Mihai Petre a fost cel care a înlocuit-o pe Mihaela Rădulescu la masa juriului, în urmă cu câteva sezoane, după ce prezentatoarea a decis să se ocupe de alte proiecte. În prezent aceasta poate fi urmărită în cadrul emisiunii Ferma Vedetelor, tot de la PRO TV.

