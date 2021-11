Mihai Petre a dezvăluit ce face cu premiul de la Asia Express: ”Sunt cel mai mândru om”

Finalistul de la Antena 1 va rămâne cu o sumă frumușică după ce îi sunt reținute taxele aferente, precizând ce are de gând să facă cu banii.

Cunoscutul dansator și nu are planuri bine stabilite legat de premiul de la Asia Express, însă aceștia vor ajunge în sânul familiei sale.

Concret, Mihai Petre și soția sa, Elwira vor cheltui banii pe lucruri pentru casă, cât și pentru fiicele lor, Catinca și Ariana.

Ce face Mihai Petre cu premiul de la Asia Express. E vorba de 30.000 de euro

„Eu nu îmi imaginam că o să simt atâta emoție într-un show. Nu m-am așteptat, am avut momente care m-au terminat emoțional.

Am avut momente bune, momente rele, momente în care am râs de am murit, momente în care m-am prostit, momente în care am plâns, momente în care am fost sus și apoi jos.

Nu îmi vine să cred că am câștigat pentru că am avut tot felul de momente. Am început bine, am continuat mai puțin bine, dar am terminat cum nu se poate mai bine. Sunt cel mai mândru om acum”, a declarat Mihai Petre pentru .

Cui îi dedică Mihai Petre premiul de la Asia Express

Renumitul dansator a plecat în competiția Asia Express de dragul fiicelor sale. a mărturisit că fata cea mare, Catinca, este fană a emisiunii de la Antena 1.

Mihai Petre îi dedică copilei premiul cel mare de pe Drumul Împăraților, care în momentul de față îl vede pe coregraf ca un erou. La fel și fiica sa cea mică, Ariana.

„Dacă în urmă cu un an cineva mi-ar fi spus că voi pleca în Asia Express, i-aș fi spus că e nebun.

Ideea a prins contur datorită fetiței mele, Catinca, unul dintre cei mai mari fani ai emisiunii. Așa am ajuns să trăiesc una dintre cele mai intense experiențe din viața mea!

Acest premiu este pentru fetele noastre. Nu cred că există bucurie mai mare decât aceea de a fi un erou pentru fetițele tale”, a scris vedeta pe pagina de Instagram.