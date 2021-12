Mihai Petre și Elwira au dezvăluit ce au făcut imediat după ce s-au întors de la Asia Express. Ce nu știe publicul despre emisiune

Mihai Petre și soția sa, Elwira, nu vor uita niciodată momentele pe care le-au trăit pe Drumul Împăraților, la Asia Express. Marii câștigători ai show-ului de la Antena 1 s-au redescoperit pe cele mai dificile trasee, ba chiar au spus că relația lor a devenit și mai închegată decât era înainte de participarea la acest reality-show.

Cei doi dansatori au mărturisit într-un interviu recent că la Asia Express s-au reîndrăgostit unul de celălalt, emisiunea fiind numai bună pentru a retrăi anumite momente pe care le-au mai simțit doar la începutul relației lor.

Mihai și Elwira au ajuns din Israel, acolo unde s-a filmat finala Asia Express, într-o noapte de vară. Felul în care au fost primiți i-a copleșit.

Mihai Petre și Elwira nu au ieșit deloc din casă după ce s-au întors de la Asia Express

Primul lucru pe care l-au făcut după ce au plecat de la Asia Express? S-au bucurat alături de cei dragi.

„Ne-am întors noaptea. Atunci când am intrat în casă, ne-au primit cu confetti, surprize și voie bună. Țin minte că m-am așezat în genunchi în fața lor. Le ascultam și le priveam (n.r.: pe fetele sale).

Mă miram de cât de mari s-au făcut și cât de mult s-au schimbat. Totul părea schimbat, inclusiv vocea, iar o mamă este atentă la cele mai mici detalii și observă tot.

După ce am revenit, am stat cât mai mult timp împreună. În prima zi nu am ieșit din casă. Am stat toți patru în canapea, cuibăriți, la grămadă. Fix asta ne-am dorit să facem”, a povestit Elwira Petre în noul număr al

Nu au decis ce vor face cu marele premiu

Mihai și Elwira au spus că nici fetele lor nu au aflat că au câștigat competiția până în momentul difuzării finalei pe micul ecran. Au vrut să le facă să simtă emoția pe care au simțit-o cei doi în Ierusalim, în timpul pozei de final a concursului.

au mai spus că pentru ei Asia Express a fost ca un fel de terapie. Și-au reconfirmat multe lucruri pe care le credeau unul despre celălalt și și-au dat seama că familia pe care o au este cel mai frumos lucru care li s-a întâmplat în toată existența lor.

Mihai și Elwira a mai declarat că încă nu știu ce vor face cu marele premiu, în valoare de 30.000 de euro. Totodată, aceștia au făcut și câteva dezvăluiri din culisele emisiunii. De pildă, ei nu au avut nevoie de foarte multe lucruri în rucsacuri și nu și-au permis lucruri banale.

„Nu puteam merge la toaletă oricând. Eram în presiunea cursei. Lipsa de mâncare, oboseala fizică, oboseala psihică”, sunt părțile nevăzute ale show-ului de la Antena 1.