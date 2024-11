Mihai Petre și familia lui s-au mutat la casă nouă. Elwira Petre, mărturisiri emoționante: „După 14 ani…”

Mihai și Elwira Petre au luat o decizie importantă după 14 ani petrecuți în aceeași casă. Cei doi, împreună cu fetițele lor, s-au mutat într-o locuință nouă.

Mihai Petre și familia lui s-au mutat într-o casă nouă. Momentul emoționant pentru Elwira Petre și fiicele sale

După 14 ani petrecuți în același cămin, Mihai și Elwira Petre au făcut marele pas și s-au mutat într-o nouă casă. Momentul a fost unul , care a împărtășit cu fanii săi din online câteva clipele speciale din ziua mutării.

În timp ce pentru părinți mutarea a fost plină de nostalgie, micuțele familiei au transformat totul într-o aventură distractivă. Catinca și Ariana au ajutat și ele, împachetând și transportând lucrurile, după cum se vede în clipul postat.

Elwira a pregătit și o surpriză specială pentru soțul ei. În timp ce Mihai era plecat la un concurs unde era arbitru, ea a organizat mutarea astfel încât el să fie întâmpinat direct în noua casă.

„După 14 ani petrecuți în căsuța noastră dragă, a venit timpul pentru o schimbare. Mare! Pentru mine a fost tare emoționant să ne mutăm. Iar pentru fete a fost distractiv. Lui Mihai i-am făcut o surpriză și practic s-a întors de la un concurs unde a arbitrat direct în casa nouă.

Am creat multe multe amintiri minunate unde am locuit până acum și sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Începe o altă poveste!”, a scris Elwira Petre pe rețelele de socializare, potrivit

După 14 ani de amintiri, familia Petre privește cu entuziasm spre viitor. Ei sunt gata să umple și noul cămin cu momente de neuitat.

Cum a început relația dintre Mihai și Elwira Petre

În prezent, din showbiz-ul românesc. Povestea lor de dragoste a început în urmă cu 16 ani, când s-au întâlnit pentru prima dată la o probă de dans în Republica Moldova. Niciunul dintre ei nu avea partener de dans la acea vreme, așa că au decis să concureze împreună.

„Nu am văzut-o (n.r. pe soția lui, Elwira) la un concurs de dans, am fost să fac o probă cu ea. (…) Nu aveam partener niciunul dintre noi și printr-un prieten comun am aflat că în Polonia exista o fată foarte talentată, care e fix în situația mea și că ar trebui să ne întâlnim să dăm o probă și ne-am întâlnit la mijloc, în Republica Moldova. (…) La început a fost o relație profesională. (…) Nu a fost dragoste la prima vedere, ba chiar la început ne cam ciondăneam”, a mărturisit Mihai Petre, la Antena Stars, conform sursei citate.