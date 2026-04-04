Mihai Pintilii a analizat Botoșani – FCSB 3-2 și n-a avut milă de foștii săi elevi și de Mirel Rădoi: „E greu. N-ai produs nimic”

FC Botoșani s-a impus în etapa a 3-a din play-out, scor 3-2 în fața FCSB. Campioana en-titre a condus în două rânduri, prin reușitele lui Olaru și Tănase, însă moldovenii au reușit să revină de fiecare dată și să obțină toate punctele puse în joc. Cum comentează Mihai Pintilii eșecul suferit de Mirel Rădoi.

Mihai Pintilii, verdict după prima înfrângere a lui Mirel Rădoi

Mihai Pintilii e de părere că fundașii de la FCSB au greșit decisiv, iar moralul jucătorilor a fost afectat de erorile comise. Fostul antrenor al roș-albaștrilor consideră că echipa a suferit foarte mult pe plan ofensiv, ocaziile clare întârziind să apară, spre deosebire de jocul prestat de FC Botoșani.

„E greu când faci niște greșeli din astea cu fundașii și îți dau gol din nimic. Da, ca ocazii, jos pălăria, au avut inițiativă, dar greșelile astea sunt prea mari și e greu să te mai motivezi după. Nu știu, îmi e greu să comentez, e greu să spun ceva după înfrângere.

Ofensiv au suferit foarte mult. N-ai produs nimic, n-ai avut ocazii clare ca să speri la mai mult, să spui «da, dom’ne, meritam ceva». Botoșani a vrut, au avut 7 șuturi pe poartă și 3 bare. Tu ai dat gol din penalty și execuția lui Olaru”, a spus Pintilii, conform .

Ce poate îmbunătăți Mirel Rădoi

În continuare, Mihai Pintilii a recunoscut că se aștepta că Mirel Rădoi poate face o schimbare la nivelul psihic, acolo unde echipa a suferit în prima parte a sezonului. Totodată, , iar mandatul lui Rădoi este prea scurt pentru ca filosofia sa să fie implementată cu brio.

„La moral aș fi vrut să fie altceva. Sau la atitudine. N-ai timp să îi înveți fotbal sau ce vrei să îi înveți acum, în două săptămâni, nu ai timp. Dacă aveai șase luni, da, dar ai revenit înapoi la sistemul vechi. E greu să schimbi ceva. La psihic și la atitudine poți umbla.

Aici credeam că poate Rădoi să facă o schimbare și sper să o facă. Probabil nu ajunge la jucători și nu se vede în teren. Acolo trebuie să se vadă atitudinea, nu la antrenamente”, a conchis Mihai Pintilii după FC Botoșani – FCSB 3-2, din etapa a 3-a din play-out.

Mihai Pintilii a fost antrenor secund la FCSB în perioada februarie 2020 – martie 2026. , plecând împreună cu Elias Charalambous, după ce campioana en-titre a ratat, pentru prima dată în istorie, calificarea în play-off-ul SuperLigii.