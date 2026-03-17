Mihai Pintilii a dezvăluit ce l-a deranjat la Gigi Becali: „E greu de acceptat!”

Mihai Pintilii, cel care a făcut parte din stafful tehnic de la FCSB în ultimii ani, însă a plecat după finalul sezonului regulat, a dezvăluit ce probleme a avut la trupa bucureșteană.
Mihai Alecu
17.03.2026 | 19:08
Mihai Pintilii recunoaște că declarațiile date de Gigi Becali, patronul de la FCSB, în presă, au făcut de multe ori probleme echipei, mai ales prin prisma moralului. Jucătorii erau afectați de criticile pe care omul de afaceri le aducea după meciuri.

Problema cu care Mihai Pintilii s-a confruntat la FCSB

Plecat de la echipă odată cu Elias Charalambous, după eșecul cu Universitatea Cluj, 1-3, din finalul sezonului regulat, Mihai Pintilii a fost întrebat direct dacă a avut probleme din cauza declarațiilor pe care Gigi Becali le făcea după meciurile disputate de FCSB. Fostul antrenor a dezvăluit că jucătorii campioanei României erau afectați la nivel moral când auzeau criticile ce veneau din gura patronului.

„Criticile ne-au afectat foarte mult, normal, ca la jucători. De unde știe el ce facem aici? Astea erau primele gânduri. Nu, pe mine și pe Elias ne deranja cel mai mult când îi criticau pe jucători, trebuia să le umblăm la moral și era cel mai greu lucru de făcut.

Când ne critica pe noi, nu era problemă, noi știam cum lucrăm. Dar jucătorii erau supărați, e greu de acceptat, vede toată țara, lumea zice că e ușor, dar nu e ușor”, a declarat Mihai Pintilii, în direct la Prima Sport.

Jucătorul afectat de criticile lui Gigi Becali. Mihai Pintilii a dezvăluit totul

Fostul antrenor de la FCSB a dezvăluit și unul dintre jucătorii care a fost afectat de criticile venite de la Gigi Becali în presă. Ștefan Târnovanu este cel despre care Mihai Pintilii spune că a avut dificultăți din această cauză. De altfel, acesta a și fost înlocuit în primul 11 de către tânărul Matei Popa, decizia luată chiar de către patron pentru a îndeplini regula U21.

„Mulți erau în vestiar care cădeau la criticile lui Gigi Becali. Unul era și Fane Târnovanu, chiar dacă nu pare e foarte sensibil. Cel mai greu e când presa critică jucătorii și devine greu și pentru tine: ‘Hai să te antrenezi, hai să dai 100%!’. Aici e cea mai mare problemă”, a mai declarat Mihai Pintilii.

  • Mihai Pintilii, alături de Elias Charalambous, au reușit să cucerească titlul în SuperLiga în ultimele două sezoane.
