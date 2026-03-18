Mihai Pintilii a explicat cum funcționa colaborarea cu Gigi Becali la FCSB: „Niciodată nu a zis nu”

ADVERTISEMENT

Mihai Pintilii a vorbit în premieră despre plecarea de la FCSB. Cu această ocazie, fostul antrenor secund de la echipa roș-albastră a explicat și cum a funcționat în tot acest timp colaborarea cu patronul Gigi Becali. Contrar impresiei generale din spațiul public, se pare că omul de afaceri era mai mult decât maleabil în momentele în care era informat cu privire la deciziile de ordin tehnico-tactic.

Cum a funcționat colaborarea lui Mihai Pintilii cu Gigi Becali la FCSB

Fostul mijlocaș defensiv a transmis cu această ocazie că datoria sa era să îl informeze pe finanțatorul referitor la modul în care se pregăteau jucătorii la antrenamentele din săptămâna premergătoare unui meci. Astfel, în funcție de acest aspect, el îi sugera lui Becali ce fotbalist ar trebuie să fie titular la partida respectivă pe un anumit post, iar de fiecare dată acesta accepta deciziile staff-ului tehnic.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Despre cum pregătea antrenamentele și meciurile alături de Elias Charalambous) Nu numai eu cu el, eram un staff acolo, 6-7 inși. Făceam cu toții antrenamentele, analiza. De fiecare dată când i-am zis lui nea Gigi de un jucător să joace, nu a zis nu, a jucat. Nu a zis niciodată nu. Și nici acum nu cred. Nu știa el ce se întâmpla la antrenamente. Realitatea trebuia să i-o zic. Că ăla era mai bun la antrenamente decât ăla”, în direct la

Ce l-a deranjat pe Mihai Pintilii la Gigi Becali

Pe de altă parte însă, cu aceeași ocazie, , mai exact despre faptul că Becali critica destul de des jucătorii în mod public, chestiune care îi făcea ulterior pe aceștia să fie mult mai dificil de motivat de către antrenori:

ADVERTISEMENT

„Criticile ne-au afectat foarte mult, normal, ca la jucători. De unde știe el ce facem aici? Astea erau primele gânduri. Nu, pe mine și pe Elias ne deranja cel mai mult când îi criticau pe jucători, trebuia să le umblăm la moral și era cel mai greu lucru de făcut. Când ne critica pe noi, nu era problemă, noi știam cum lucrăm. Dar jucătorii erau supărați, e greu de acceptat, vede toată țara, lumea zice că e ușor, dar nu e ușor.

ADVERTISEMENT

Mulți erau în vestiar care cădeau la criticile lui Gigi Becali. Unul era și Fane Târnovanu, chiar dacă nu pare, e foarte sensibil. Cel mai greu e când presa critică jucătorii și devine greu și pentru tine: ‘Hai să te antrenezi, hai să dai 100%!’. Aici e cea mai mare problemă”.