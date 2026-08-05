Sport

Mihai Pintilii a intervenit în disputa dintre Florin Tănase și Marius Baciu! „Bate la ușa antrenorului și zice ce nu îi convine”

Mihai Pintilii a comentat disputa dintre Florin Tănase și Marius Baciu și a explicat că liderul FCSB spune întotdeauna lucrurilor pe nume, chiar dacă declarațiile sale provoacă reacții.
Alex Bodnariu
05.08.2026 | 19:20
Mihai Pintilii a intervenit in disputa dintre Florin Tanase si Marius Baciu Bate la usa antrenorului si zice ce nu ii convine
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Florin Tănase și Marius Baciu, la cuțite!? Ce se întâmplă la FCSB
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Mihai Pintilii, fostul antrenor secund de la FCSB, a vorbit despre tensiunile dintre Florin Tănase și Marius Baciu. Căpitanul formației din Capitală a avut un discurs acid după eliminarea din Conference League, iar relația dintre cei doi pare tensionată.

Florin Tănase și Marius Baciu, la cuțite!? Ce se întâmplă la FCSB

Florin Tănase a declarat după returul cu Auda că echipa nu a jucat așa cum trebuia. Ulterior, mijlocașul celor de la FCSB a fost lăsat pe banca de rezerve în meciul cu Farul din SuperLiga și introdus pe teren la mijlocul reprizei secunde.

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Marius Baciu, antrenorul formației din București, a declarat că nu este vorba despre vreun conflict între el și Tănase. Totuși, mijlocașul FCSB-ului a avut un discurs rece și după partida cu Farul Constanța. Mihai Pintilii a analizat această situație.

Mihai Pintilii confirmă ce se întâmplă în vestiarul FCSB

Fostul antrenor secund al celor de la FCSB îl cunoaște foarte bine pe Florin Tănase. Mihai Pintilii a explicat că, la interviuri, fotbalistul are adesea un discurs tăios și nu se ferește de consecințe. Mai mult, Pintilii a precizat că și în perioada în care făcea parte din staff au existat astfel de situații.

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„Am urmărit și îl știu pe Tănase. Dar asta e el, te poți aștepta la orice. La interviuri spune lucrurilor pe nume. Nu știu să zic mai multe, dacă trebuiau făcute acum aceste declarații, dar asta e Tănase. Tănase spune lucrurile în față, nu se ascunde, bate la ușa antrenorului și zice ce nu îi convine.

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(n.r. – dacă s-a întâmplat și în mandatul lui) Absolut, am avut discuții de genul ăsta cât am fost acolo. A dat declarații, cred că și cu noi. Sunt lucruri care țin de vestiar și trebuie să gestionăm mult mai bine lucrurile astea”, a declarat Mihai Pintilii, conform Sport.ro.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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