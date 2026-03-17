Mihai Pintilii a lămurit conflictul de la FCSB cu Thomas Neubert: „Nu mi se pare normal”

Gabriel-Alexandru Ioniță
17.03.2026 | 22:05
Mihai Pintilii și Thomas Neubert în perioada în care încă lucrau împreună la FCSB. Foto: Sport Pictures
În contextul în care Mihai Pintilii și Elias Charalambous au plecat recent de la FCSB, iar ulterior nici Thomas Neubert nu a mai rămas la echipa roș-albastră, s-a vorbit în spațiul public despre un posibil conflict între cele două părți. Preparatorul fizic a fost acuzat că lipsea uneori de la antrenamente pe motiv că mergea la clinica privată a lui Gigi Becali, iar ulterior patronul clubului i-a luat apărarea acestuia.

Ce s-a întâmplat, de fapt, la FCSB cu relația dintre Mihai Pintilii și Thomas Neubert

În aceste condiții, fostul secund de la campioana en-titre a României a fost întrebat din nou despre acest subiect. Și astfel și-a prezentat pe larg punctul de vedere vizavi de această chestiune. Pintilii a dorit cu această ocazie să transmită că în opinia sa nu este normal ca cineva să lipsească de la antrenamentele echipei, indiferent de cine este sau din ce motiv.

„Au fost câteva mesaje, mi-a zis că nu poate ajunge că merge la clinică. Asta nu neg, nu stau să mă cert. Nu mi se pare normal să lipsească nimeni, niciodată. Nu mi se pare normal să lipsești de la antrenament, dacă vrei să îți respecți meseria. Nu am o problemă cu el.

Din contră, îmi place cum lucrează, am lucrat și eu cu el ca fotbalist, ajută fotbalul românesc prin ceea ce face. Dar nu mi se pare normal ca oricine să lipsească. Erau momente când trebuia să fie acolo, erau jucători accidentați, erau lucruri de vorbit cu el și nu era acolo. Asta e tot, nu trebuia să doarmă cu mine”, a spus Mihai Pintilii în direct la Prima Sport. 

Ce urmează pentru Mihai Pintilii după experiența de la FCSB

De asemenea, cu aceeași ocazie, fostul internațional român a transmis și că, cel mai probabil, urmează să aibă o nouă experiență ca secund în staff-ul lui Elias Charalambous, până își va finaliza el cursurile pentru obținerea licenței PRO:

„Eu nu pot (n.r. să preia o echipă de primă ligă), nu am licența PRO. I-am promis lui Elias că, dacă își va găsi echipă, voi merge cu el. Perioada asta, până îmi iau licența PRO, cât va dura, un an, doi. Dacă își va găsi, voi merge cu el cu cea mai mare plăcere.

Dacă nu, la Liga 2 pot, cu mare drag. I-am promis că merg cu el și atunci… La Liga 2 mă văd principal, aș putea să merg și acum. Dar, dacă i-am promis, nu pot să fac chestia asta. A fost un om foarte bun cu noi și nu merită asta. Cu el e altă relație, e mult prea apropiat, dacă mi-am dat cuvântul nu pot să-l trădez”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
