Mihai Pintilii a numit singurul jucător de la FCSB care face față cu brio presiunii

Gigi Becali își critică public jucătorii după un meci mai puțin reușit, face schimbări la pauză când jocul nu merge, iar mulți fotbaliști cedează presiunii. Unul singur este imun, iar Mihai Pintilii a spus despre cine este vorba.

Mihai Pintilii a dezvăluit numele jucătorului care nu e speriat de presiunea de la FCSB

Aflat de ani buni la campioana României, mai întâi ca jucător și apoi în staff-ul tehnic, Mihai Pintilii a recunoscut că singurul care face față fără probleme presiunii de la FCSB este Florin Tănase.

”Îl văd pe Tănase. Tănase nu simte presiunea tricoului. E greu la FCSB, e presiune mare. Am simțit și eu când eram jucător. Nu se compară. Bîrligea a avut și el nevoie de puțin timp să se adapteze. După a fost senzațional”, a declarat Pintilii, la emisiunea Fotbal Club de la .

Gigi Becali este recunoscut pentru faptul că nu-și menajează jucătorii după prestații sub așteptări, iar Florin Tănase nu a scăpat nici el. Ultima dată când fotbalistul a intrat în gura patronului a fost 1, din prima manșă a turului 1 preliminar al Champions League.

”Relaxare. Oamenii de ce să mai alerge, de ce să mai obosească ei? Pentru ce să mai obosească Tănase? A dat și călcâi… Pentru ce să mai obosească el? Normal că sunt supărat. Așa se joacă fotbal? Când ai 3-0, dai 4-0, 5-0, unei echipe ca a asta. Mai era puțin și luam și golul 2 și aveam emoții”, a spus Becali.

Tănase poate fi folosit atacant la echipa națională

Florin Tănase se află în aceste zile la echipa națională a României pentru partidele din luna septembrie. Jucătorul de la FCSB a început pe banca de rezerve amicalul cu Canada, scor 0-3, și .

Rămâne de văzut ce decizie va lua Mircea Lucescu în privința sa pentru întâlnirea cu Cipru, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, programată marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, la Nicosia.

Selecționerul României a explicat după accidentarea lui Louis Munteanu și a spus clar că pe acea poziție îi poate folosi oricând pe Florin Tănase sau David Miculescu.