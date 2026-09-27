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Recent, Mihai Pintilii (41 de ani) a luat o decizie aparent destul de surprinzătoare. Fostul mijlocaș defensiv a plecat de la Levadiakos, acolo unde era secundul lui Elias Charalambous (46 de ani), așa cum de altfel s-a întâmplat și la FCSB. La scurt timp, în spațiul public din România a început să se speculeze că fostul internațional ar fi plecat din Grecia pentru că , fostul său antrenor, la echipa roș-albastră, bineînțeles în poziție de secund al acestuia.

De ce a plecat, de fapt, Mihai Pintilii de la Levadiakos

Ulterior însă, Pintilii a risipit aceste zvonuri și a explicat că a luat acea decizie strict din considerente de natură personală. „Din motive personale, am renunţat să mai merg acolo. Asta s-a întâmplat ieri, marţi. I-am dat mesaj lui Elias. Nu întreba de ce, cum. N-are legătură cu echipa de fotbal, rezultate, nimic.

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Îţi zic doar: motive personale. (n.r. Are legătură cu venirea lui Reghe la FCSB) Nu, n-are. Sunt motive personale şi am încheiat discuţia. Au fost nişte momente senzaţionale, m-am simţit foarte bine acolo, dar familia e mai importantă ca orice”,

Mihai Pintilii a decis că vrea să fie mai aproape de familie, în condițiile în care nici nu avea un salariu foarte mare în Grecia

Iar acum au apărut noi informații referitoare la această chestiune. Mai exact, potrivit , fostul fotbalist a decis să se întoarcă în România în primul rând la dorința soției sale, întrucât în acest an școlar cei doi copii ai cuplului urmează să susțină examene importante, iar în acest context s-a considerat că le-ar prinde foarte bine să aibă parte de susținerea tatălui lor, manifestată bineînțeles prin prezența lui fizică alături de ei.

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Mai mult, conform sursei citate, nu avea în Grecia un salariu chiar foarte mare. Mai exact, el câștiga la Levadiakos 7000 de euro pe lună. Astfel, fostul fotbalist ar fi ajuns, împreună cu soția sa, la concluzia că el ar putea câștiga acești bani și în România, poate tot ca secund, în SuperLiga, sau poate chiar ca antrenor principal în ligile inferioare, întrucât nu deține încă licența Pro.