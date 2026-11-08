Sport

Mihai Pintilii a primit 3 oferte de a deveni antrenor principal! Ce decizie a luat

Ovidiu Minea
08.11.2026 | 18:38
Mihai Pintilii a primit 3 oferte de a deveni antrenor principal Ce decizie a luat
EXCLUSIV FANATIK
Trei echipe din fotbalul românesc l-au ofertat pe Mihai Pintilii după despărțirea de Levadiakos. foto: Sport Pictures
Mihai Pintilii a primit oferte de la trei echipe pentru a prelua funcția de antrenor principal, dar nu se grăbește în a prelua un club ca șef al băncii tehnice.
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Mihai Pintilii este un nume de tehnician la modă în ultima perioadă, el afându-se pe radarul mai multor echipe în această perioadă. Tehnicianul a refuzat însă trei oferte de a debuta ca antrenor principal, după cei șase ani petrecuți ca „secund” la FCSB. Pintilii a declinat propunerile primite de la două echipe de Liga a 2-a, Gloria Bistrița și ASA Târgu Mureș, și pe cea de la CS USV CSM Iași 2020, care activează în Liga a 3-a.

De peste 300 de ori pe banca FCSB!

Mihai Pintilii și-a început cariera de antrenor pe 1 februarie 2020, la FCSB, unde a stat până în martie 2023. În acest interval, fostul internațional a fost „secundul” a numeroși tehnicieni: Edi Iordănescu, Leo Strizu, Bogdan Vintilă, Nicolae Dică, Toni Petrea, Elias Charalambous.

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În iulie 2023, după peste 300 de partide oficiale pe banca „roș-albaștrilor”, Pintilii a continuat să fie asistentul lui Charalambous, când cipriotul a trecut la Levadiakos. Românul a stat doar două luni în Grecia, preferând să revină acasă în septembrie.

Mihai Pintilii a refuzat Bistrița, Târgu Mureș și Iași

Întors în țară, Mihai Pintilii a fost curtat de mai multe echipe din eșaloanele inferioare, care i-au propus să înceapă cariera de antrenor principal. Fostul mijlocaș, care a jucat șase ani la trupa lui Gigi Becali, între 2012 și 2014 și între 2016 și 2020, a refuzat însă primele trei oferte.

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Două dintre propuneri au venit din Liga a 2-a, de la Gloria Bistrița și ASA Târgu Mureș, când acestea au renunțat la Nicolae Grigore, respectiv Eusebiu Tudor. Cum Pintilii a refuzat, bistrițenii au mers pe mâna lui Sebastian Moga, iar mureșenii au bătut palma cu Mihai Iosif. Apoi, Mihai Pintilii a mai fost în discuții și cu CS USV CSM Iași 2020, formație care activează în Seria I a Ligii a 3-a. Dacă bătea palma cu trupa denumită „pepenii verzi”, Pintilii debuta în cariera de antrenor principal în orașul natal, Iași, unde a început să joace fotbal.

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„Pepenii verzi” din Iași l-au ofertat și pe Florin Bratu

Pe lângă discuțiile cu Mihai Pintilii, CS USV CSM Iași 2020 a mai tratat cu alți doi antrenori în ultima perioadă, când bifase cinci meciuri fără victorie. Tehnicienii cu care moldovenii au negociat au fost Florin Bratu, liber de contract după despărțirea de Partizani Tirana, și Alexandru Bourceanu, care lucrează la Unirea Dej.

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Neajungând la un acord pentru înlocuirea lui Cristi Ungureanu, antrenorul cu care „pepenii verzi” au început sezonul, acesta a rămas în funcție și la meciul de sâmbătă, din etapa a 12-a, de la Târgu Secuiesc. Cum CS USV CSM Iași 2020 s-a impus cu 3-0 în Covasna, Ungureanu și-a salvat postul, iar discuțiile cu Pintilii, Bratu și Bourceanu s-au închis pentru moment.

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Ovidiu Minea
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
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