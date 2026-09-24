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Mihai Pintilii și-a dat demisia din Grecia și a revenit în România după o experiență scurtă la Levadiakos. Fostul secund de la FCSB a vorbit și despre problemele roș-albaștrilor și a explicat ce crede că lipsește acum din vestiarul echipei.

Mihai Pintilii, aventură scurtă în Grecia după plecarea de la FCSB

Mihai Pintilii și-a încheiat rapid aventura în Grecia. După despărțirea de FCSB, fostul internațional român a ales să continue alături de Elias Charalambous. Cei doi au ajuns în această vară la Levadiakos, formație din prima ligă elenă. Pintilii a ocupat din nou rolul de antrenor secund, la fel ca în perioada petrecută la FCSB. Experiența a durat însă numai două luni.

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pe 23 septembrie și a invocat motive personale. Românul a precizat că decizia nu are legătură cu rezultatele echipei sau cu relația sa cu Elias Charalambous. Plecarea vine într-un moment foarte complicat pentru club. Levadiakos este pe ultimul loc în campionatul Greciei, cu un singur punct după primele cinci etape și fără gol marcat.

A plecat de la FCSB, iar acum spune lucrurilor pe nume! Mihai Pintilii a identificat marea problemă a roș-albaștrilor

Mihai Pintilii este de părere că la FCSB nu mai există starea de spirit din vestiar care a contribuit la succesele din ultimii ani. iar în locul lor au venit mai mulți fotbaliști străini. Pintilii consideră că aceștia au calitate, însă nu au reușit încă să înțeleagă pe deplin mentalitatea și spiritul echipei.

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„Actualul lot este unul bun. Într-adevăr, Bîrligea, Tănase, Olaru, Șut au fost jucători care nu doar că au… au câștigat campionatele! Ei au câștigat campionatele, dar schimbarea pe care au făcut-o e în bine pentru ei. S-au dus unde câștigă mai bine, să facă performanță. Aici probabil a fost și o saturație.

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Sunt jucători noi, apropiați ca valoare, doar că trebuie să demonstreze. Ceea ce lipsește în momentul de față, cred eu, este spiritul. Sunt foarte mulți jucători străini și nu mai ai de aici, din inimă, să lupți puțin și pentru club.

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Câteodată, în unele meciuri, ai nevoie doar de atitudine. Nu trebuie să-ți spună antrenorul. Mă refer când joci cu Dinamo, Craiova sau Rapid. Acolo trebuie să vină din dorința ta ca jucător”, a declarat Mihai Pintilii, conform