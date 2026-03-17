Sport

Mihai Pintilii a spus tot! De ce au plecat el și Elias Charalambous de la FCSB: când s-a rupt relația cu jucătorii

Gabriel-Alexandru Ioniță
17.03.2026 | 19:20
ULTIMA ORĂ
Mihai Pintilii pe vremea când încă era antrenor secund la FCSB. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Mihai Pintilii a vorbit pe larg despre plecarea sa de la FCSB, alături de Elias Charalambous. În primul rând, fostul secund de la echipa roș-albastră a confirmat că au existat de-a lungul acestui sezon mai multe astfel de momente în care el și tehnicianul cipriot au fost aproape de o astfel de decizie.

De ce au plecat Mihai Pintilii și Elias Charalambous de la FCSB

Totul a culminat în cele din urmă însă cu stagiul de pregătire desfășurat în ianuarie de campioana României în Antalya. Pintilii a explicat că atunci și-a dat seama că staff-ul din care făcea parte nu mai avea puterea de a redresa situația sportivă în sensul accederii în play-off-ul din SuperLiga, motiv pentru care s-a ajuns la concluzia că ar fi mai bine să se facă un pas în spate. Ceea ce s-a și întâmplat de altfel după ceva timp.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Despre tentativele de plecare în acest sezon) A doua sau a treia. Nu am zis la nimeni, doar una i-am zis-o lui nea Gigi la telefon, dar așa gânduri am mai avut. După pauza de iarnă, după cantonamentul din Antalya. Au început dubiile și gândurile că ar fi momentul să lăsăm pe alții să vină să facă mai mult decât am făcut noi.

Nu mai era conexiunea aia între noi antrenorii și jucătorii, nu mai simțeam că putem să îi motivăm, de la ei parcă nu mai venea dorința aia de a da totul. Când nu mai poți să faci asta, începi să te gândești. Ne-am dat seama că avem și noi o parte mare de vină, dar conexiunea cu jucătorii ne-a afectat cel mai mult. De asta am și renunțat, nu mai vedeam nici la ei dorința, orice le ziceai nu mai acceptau și atunci decizia noastră a fost să renunțăm.

ADVERTISEMENT
Nu am schimbat absolut nimic de când am venit, aceleași antrenamente, aceleași principii, tot. Dacă ne-a mers bine doi ani de zile, nu ai de ce să schimbi. Când am început în vară, nu îți dădeau semne că avem probleme, au venit în timp. La antrenamente erau foarte bine. Și acum sunt foarte bine, dar când vine meciul se întâmplă ceva”, a spus Mihai Pintilii în direct la Prima Sport. 

ADVERTISEMENT

Ce a dezvăluit Mihai Pintilii

De asemenea, cu aceeași ocazie, fostul mijlocaș defensiv a explicat și că tot în acea perioadă a început să simtă o anumită stare de auto-mulțumire în rândul anumitor jucători:

„Nu am găsit răspunsul, ne-am întrebat și noi, i-am întrebat și pe ei, am avut ședințe, nu știau, spuneau că o să o scoatem la capăt, dar se pare că nu. Noi țineam legătura și cu MM, eram toți legați. Noi am pierdut conexiunea puțin cu jucătorii, plus și o anumită saturație la anumiți jucători. Cred, nu știu. Nu mai aveau același randament.

ADVERTISEMENT

Nu a fost ceva la mulți jucători, au început și câteva nemulțumiri. Nu era ceva, o mare problemă. Dar astea nu existau, ei nu se uitau la lucruri mărunte, că nu îți convine gheata sau terenul. Intrai, dădeai totul și la revedere”. 

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
