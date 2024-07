Mihai Pintilii a vorbit despre absența lui Florinel Coman la FCSB: „Nimeni nu e de neînlocuit”

. Roș-albaștrii s-au impus pe Ghencea în meciul cu Corvinul Hunedoara, iar fotbaliștii antrenați de Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au trecut în cont un nou trofeu după ce în sezonul trecut au câștigat titlul în Superliga.

Mihai Pintilii, mulțumit de prestația noilor jucători de la FCSB

Bucureștenii au controlat fără probleme meciul cu echipa din liga secundă, Corvinul Hunedoara. FCSB a deschis scorul în prima repriză prin David Miculescu. După pauză, noul jucător al clubului, Marius Ștefănescu, a făcut 2-0, iar scorul final a fost stabilit de Luis Phelipe.

La finalul partidei, Mihai Pintilii s-a declarat încântat de evoluția elevilor săi. Acesta a lăudat felul în care jucătorii de la FCSB au intrat pe teren și a vorbit și despre noile achiziții ale echipei, care au făcut un joc foarte bun.

“E o bucurie. E o mândrie. Mă bucur pentru jucători, care și-au trecut în palmares încă un trofeu. Ne bucurăm. Toți au făcut diferența. Toți jucătorii care intră au valoare. Când vin la noi, trebuie să-și demonstreze valoarea și cred că, în această seară, toți cei care au intrat au demonstrat că merită să fie la această echipă. Asta mă bucură.

A fost un meci pe care trebuia să-l câștigăm. Până la urmă, suntem campionii României și trebuia să ne respectăm pe noi în primul și în primul rând și cred că am făcut-o. Am făcut un joc foarte bun și am câștigat”, a explicat Mihai Pintilii.

Mihai Pintilii a declarat că mai așteaptă jucători la FCSB, însă e mulțumit de felul în care actualii membri ai lotului campioanei României arată. În plus, acesta a precizat că, odată cu revenirea jucătorilor care au făcut parte din echipa României la EURO 2024, gruparea bucureșteană va fi și mai puternică.

“(n.r. E nevoie de întăriri la echipă?) Tot timpul este nevoie. Deocamdată suntem bine. Avem un lot numeros. Mai vin băieții de la echipa națională. Îi așteptăm și pe cei care momentan sunt accidentați. Ca număr, stăm foarte bine, dar trebuie să fie luptă.

(n.r. referitor la absența jucătorilor care au făcut parte din lotul naționalei României) Nu era ceva normal. Ei aveau nevoie de odihnă. În primul rând, îți trebuie odihnă mentală, psihică, trebuie să se relaxeze câteva zile, apoi pot să vină să o ia de la capăt. Au tot timpul”, a mai adăugat acesta.

Pintilii: ” Până nu semnează, Coman este al nostru”

Pintilii a vorbit și despre . Antrenorul campioanei României a dat de înțeles că transferul nu este încă 100% realizat. În plus, acesta a explicat că, în cazul în care atacantul va pleca de la echipa bucureșteană, în lotul FCSB-ului sunt fotbaliști care îi vor putea lua locul fără probleme.

“Până nu va fi ceva oficial… Nu știm dacă Coman a semnat încă. Până nu semnează și jucătorul, Coman este al nostru, îl așteptăm, ne bucurăm că face parte din această familie. Până când Coman nu vine la noi să-și ia rămas bun, nu știm nimic. Lipsa lui clar va fi… este un jucător valoros, de echipă națională. A făcut diferența sezonul trecut și o să ne fie greu, dar nimeni nu o să fie de neînlocuit”, a încheiat Mihai Pintilii.