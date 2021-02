Mihai Pintilii, atac murdar înainte de derby: „La Dinamo au murit jucători și nici până azi nu știu de ce”

Supărat pentru că adversarii au cerut control anti-doping înainte de derby-ul Dinamo – FCSB, antrenorul secund al roș-albaștrilor a oferit o reacție deplasată.

Mihai Pintilii a făcut trimitere la Cătălin Hîldan și Patrick Ekeng, jucătorii care au murit pe teren în timp ce îmbrăcau tricoul lui Dinamo. Secundul lui Toni Petrea a sugerat că aceștia ar fi fost dopați.

Fostul mijlocaș central susține că nu este normal ca suporterii să decidă ca un club să solicite controale anti-doping. Mihai Pintilii a vorbit și despre posibilitatea ca Ante Vukusic să fie utilizat cu Dinamo.

Mihai Pintilii, atac murdar înainte de derby: „Au murit și nici până azi nu se știe de ce”

Mihai Pintilii, secundul lui Toni Petrea, i-a atacat pe dinamoviști înainte de derby. Acesta a fost iritat de solicitarea fanilor-acționari din DDB ca jucătorii de la FCSB să fie testați anti-doping în contextul partidei din etapa a 21-a a Ligii 1.

„Au ajuns ca niște suporteri să decidă tot în țara asta? Și noi putem să zicem același lucru. Mi se pare deplasat, dar e dreptul lor, am mai făcut controale, au prins mulți dopați la noi de ne-am dat peste cap.

Putem face un control, cum am mai făcut, nu e niciun fel de problemă. De-asta am avut și noi probleme foarte multe cum au avut ei. Am avut mulți morți, cum au murit alții și nici până în ziua de azi nu se știe din ce cauze”, a spus Pintilii la Digisport.

Fostul mijlocaș central a vorbit și despre modul în care crede că se va desfășura partida din seara zilei de 3 februarie. El crede că meciul va fi unul aprins și că încă își păstrează statutul de derby. De asemenea, Pintilii a spus despre croatul Ante Vukusic că trebuie judecat în funcție de ce oferă pe teren, nu la antrenamente.

„E singurul derby din România la ora actuală. În meciurile astea nu mai există o formă bună sau una proastă, depinde doar de tine, pentru că e ceva unic. Au fost diferența mai mari, dar ne-au și bătut, așa că nu contează nimic într-un derby. Le mulțumim fanilor și vrem să câștigăm și pentru ei. Degeaba îl vedem pe Vukusic la antrenamente și e foarte bun, pentru că la meci se vede valoarea și plusul pe care poate să-l ofere”, a mai spus Pintilii.

Oficialii dinamoviști susțin că nu au cerut control anti-doping: „Nu avem bani de așa ceva”

Deși fanii din programul DDB, care dețin 20% dintre acțiunile clubului din Ștefan cel Mare, au anunțat că a fost solicitat control anti-doping la FCSB înaintea derby-ului din Liga 1, antrenorul și managerul sportiv al lui Dinamo susțin că nu poate fi vorba despre o solicitare oficială a clubului.

„Eu nu știu despre nicio astfel de cerere din partea lui Dinamo. Mai bine vorbiți cu cei din conducere, poate vă pot lămuri ei”, a spus Jerry Gane înainte de startul partidei.

Managerul sportiv al lui Dinamo, Marius Nicolae, a vorbit și el despre situația care l-a determinat pe Mihai Pintilii să se lege de jucătorii care decedați din istoria lui Dinamo. Nicolae susține că nu știe ca cineva din cadrul clubului să fi cerut așa ceva, dar nu exclude posibilitatea ca unul dintre acționari să fi solocitat un control. Acest acționar ar putea fi fanii din programul DDB, care dețin 20% dintre acțiunile clubului sau Nicolae Badea, care deține în jur de 7%.

„Din partea clubului nu s-a cerut nimic oficial, poate unul dintre acționari. Noi nu avem bani de controale, cel din administrația care a făcut cererea va suporta cheltuiala”, a afirmat Marius Nicolae.