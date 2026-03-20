Mihai Pintilii dă de pământ cu jucătorii de la FCSB după victoria cu UTA: „Trebuie să te respecți pe tine ca fotbalist”

FCSB a reușit prima victorie din play-out, 1-0, cu UTA Arad, în urma unui gol marcat în . Totuși, Mihai Pintilii, cel care alături de Elias Charalambous a fost la conducerea echipei în sezonul regulat, nu a fost satisfăcut de modul în care fotbaliștii de la trupa roș-albastră au tratat confruntarea de pe Arena Națională.

Mihai Pintilii rămâne atent la ceea ce se întâmplă , club de la care a plecat de câteva săptămâni, după finalul sezonului regulat și eșecul cu Universitatea Cluj, 1-3. Acesta a fost critic cu jucătorii pe care i-a pregătit până de curând, cărora le reproșează atitudinea pe care au avut-o la meciul cu UTA, câștigat cu 1-0. Tehnicianul crede că nu există o motivație suficientă dat fiind faptul că echipa este în play-out și a fost obișnuită în ultimii ani să fie în lupta pentru titlu.

„Nu mi-a plăcut atitudinea. Înţeleg că nu e atmosferă, joci în play-out. Aş vrea mai mult de la ei, puţină pasiune, puţin ritm. Să joace cu inima. Chiar dacă joci în play-out, nu contează. La urma urmei, trebuie să te respecţi pe tine ca fotbalist. Ăsta e singurul lucru pe care mi-l doresc. Înţeleg totul. Eşti în play-out, nu îţi convine. Nu convine nimănui asta, dar nu ai ce să faci”, a spus Mihai Pintilii la finalul partidei dintre FCSB și UTA.

FCSB a urcat pe primul loc în play-out

Datorită victoriei obținute cu UTA, cei de la FCSB au urcat pe prima poziție din play-out, cu 27 de puncte. Totuși, pentru formația bucureșteană rămâne de văzut dacă FC Botoșani o să învingă la Hermannstadt, caz în care trupa moldavă va fi lider în play-out. În runda viitoare, pentru cei de la FCSB urmează un meci chiar contra trupei lui Marius Croitoru, ce va avea loc în deplasare pentru campioana României.

În sezonul regulat, cei de la FC Botoșani au bătut-o pe FCSB, 3-1, și acum se așteaptă să fie un nou meci echilibrat. Important de menționat că echipa patronată de Valeriu Iftime, alături de FCSB, Csikszereda și Farul Constanța sunt singurele care au depus dosarul pentru cupele europene și pot astfel să joace meciul de baraj.

Ce a spus Mihai Pintilii despre perioada de la FCSB

Mihai Pintilii a vorbit recent despre situația sa de la FCSB și a fost întrebat dacă-și reproșează ceva după perioada de la gruparea bucureșteană.

„E greu să zic asta acum. E greu să dai într-un jucător sau să dai pe cineva afară, când ai făcut performanță cu el. Dar să dai un exemplu cu el, da. Dar cu tăiat în carne vie și amenzi a fost. Și vor mai fi amenzi. Au fost amenzi și când am luat campionatul, dar se pare că nu i-a afectat.

Ușor-ușor ne revenisem, la sfârșitul anului, dacă nu se întrerupea campionatul eram bine. Dar a venit pauza, cantonamentul. Ei s-au pregătit foarte bine, nu pot să zic absolut nimic de nimeni, că a făcut ceva rău. Pregătirea a fost foarte bună, dar a venit meciul cu FC Argeș, care ți-a dat în cap și te-a făcut să gândești că e groasă. Îmi reproșez că nu m-am implicat mai mult, să vorbesc cu jucătorii mai mult”, a declarat recent Pintilii.