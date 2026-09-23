Sport

Decizie șocantă! Mihai Pintilii și-a dat demisia de la Levadiakos

La două luni după ce a semnat cu Levadiakos, Mihai Pintilii (41 de ani) și-a anunțat demisia. Motivul pentru care a rupt colaborarea cu Elias Charalambous.
Traian Terzian
23.09.2026 | 12:06
Decizie socanta Mihai Pintilii sia dat demisia de la Levadiakos
breaking news
Mihai Pintilii (41 de ani) a demisionat de la Levadiakos. Sursă foto: colaj Fanatik
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În vară, Mihai Pintilii a decis să lucreze în continuare cu Elias Charalambous și l-a urmat pe acesta la Levadiakos. Însă, aventura sa ca antrenor secund la formația elenă s-a încheiat, dându-și demisia după doar două luni.

Motivul pentru care Mihai Pintilii a demisionat de la Levadiakos

Levadiakos a început catastrofal sezonul în Grecia și se află pe ultimul loc în clasament, cu un singur punct acumulat în cinci etape. Mihai Pintilii a decis să nu mai rămână ca secund al lui Elias Charalambous.

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Însă, decizia sa nu are legătură cu partea sportivă. ”Din motive personale, am decis sa nu mai continui la Levadiakos. Am vorbit deja cu Elias (n.r. – Elias Charalambous)”, a declarat Pintilii, pentru orangesport.ro.

Care este situația lui Elias Charalambous la Levadiakos

Hotărârea lui Mihai Pintilii de a pleca de la Levadiakos nu înseamnă că același lucru se va întâmpla și cu Elias Charalambous, fostul antrenor de la FCSB. De altfel, impresarul Florin Vulturar dezvăluit la FANATIK SUPERLIGAcipriotul are susținerea deplină a șefilor clubului.

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”Am discutat și cu directorul sportiv, iar discuția a început de la Tavi Popescu. Știam că nu au nicio victorie în momentul în care discutam cu ei și nu se pune problema (n.r. – demiterii antrenorului). Elias are o relație foarte bună cu cei de acolo, cu patronul.

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Când am fost cu el la dânsul, am povestit cu el și nu cred că se pune problema, chiar dacă n-o să câștige sau n-o să scoată un rezultat bun etapa aceasta (n.. – cu Olympiacos). Nu cred că se pune problema să plece”, a spus Vulturar.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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