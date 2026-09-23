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În vară, Mihai Pintilii a decis să lucreze în continuare cu Elias Charalambous și . Însă, aventura sa ca antrenor secund la formația elenă s-a încheiat, dându-și demisia după doar două luni.

Motivul pentru care Mihai Pintilii a demisionat de la Levadiakos

Levadiakos a început catastrofal sezonul în Grecia și , cu un singur punct acumulat în cinci etape. Mihai Pintilii a decis să nu mai rămână ca secund al lui Elias Charalambous.

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Însă, decizia sa nu are legătură cu partea sportivă. ”Din motive personale, am decis sa nu mai continui la Levadiakos. Am vorbit deja cu Elias (n.r. – Elias Charalambous)”, a declarat Pintilii, pentru .

Care este situația lui Elias Charalambous la Levadiakos

Hotărârea lui Mihai Pintilii de a pleca de la Levadiakos nu înseamnă că același lucru se va întâmpla și cu Elias Charalambous, fostul antrenor de la FCSB. De altfel, impresarul Florin Vulturar dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că .

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”Am discutat și cu directorul sportiv, iar discuția a început de la Tavi Popescu. Știam că nu au nicio victorie în momentul în care discutam cu ei și nu se pune problema (n.r. – demiterii antrenorului). Elias are o relație foarte bună cu cei de acolo, cu patronul.

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Când am fost cu el la dânsul, am povestit cu el și nu cred că se pune problema, chiar dacă n-o să câștige sau n-o să scoată un rezultat bun etapa aceasta (n.. – cu Olympiacos). Nu cred că se pune problema să plece”, a spus Vulturar.