Una caldă, alta rece! Mihai Pintilii, ultimele vești despre accidentații de la FCSB: „Mai are nevoie de timp”

Campioana FCSB va juca duminică, 14 septembrie, de la ora 21:00, pe terenul nou promovatei Csikszereda, în etapa a 9-a din SuperLiga, iar Mihai Pintilii a vorbit despre situația jucătorilor accidentați.

Situația jucătorilor accidentați de la FCSB, explicată de Mihai Pintilii

Atacantul Daniel Bîrligea a ratat prezența la echipa națională din cauza unei leziuni musculare și , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Pintilii a explicat că atacantul s-a întors de la tratament și va intra în pregătire cu restul lotului, însă a venit și cu o veste proastă în ceea ce-l privește pe fundașul Joyskim Dawa, care nu este încă gata să revină.

”Bîrligea e bine. A revenit ieri de la Belgrad, mâine va fi la antrenament. Alibec este și el bine. Dawa mai are nevoie de timp, încă nu se antrenează cu echipa. Uitați-vă la Lixandru care a avut nevoie de timp după ce a revenit, i-au trebuit vreo două luni să aibă un ritm după ce a revenit”, a declarat Mihai Pintilii, la emisiunea Fotbal Club de la .

Charalambous, fericit că și-a recuperat atacanții

La rândul său, antrenorul cipriot și speră că atacantul va fi apt pentru prima partidă de campionat de după pauza internațională. În plus, el crede că această perioadă i-a prins foarte bine lui Denis Alibec.

”Bîrligea este mult mai bine. Trebuie să vedem cum se va simți în următoarele zile, pentru a ne da seama dacă va fi pregătit pentru următorul joc. Dar este mult, mult mai bine.

Alibec nu era la 100% din cauza accidentării, dar această pauză i-a oferit oportunitatea de a se antrena din greu, pentru a intra în cea mai bună formă. I-a prins bine, a putut să lucreze pentru a fi la 100%”, a spus Charalambous.