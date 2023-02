Mihai Pintilii, discurs relaxat după CFR Cluj – FCSB 0-1: „Vor mai fi jucători schimbați la pauză. Azi echipa a jucat foarte bine”

FCSB revine aproape de plutonul fruntaș din SuperLiga. Cu victoria de pe terenul lui CFR Cluj, scor 1-0, roș-albaștrii s-au apropiat la șase puncte de lider. A fost un derby în care

Cum a explicat Mihai Pintilii faptul că prima schimbat a FCSB-ului în Gruia a venit în minutul 66

FCSB a obținut cele trei puncte grație . La finalul partidei, Mihai Pintilii i-a lăudat pe fotbaliști și a explicat motivul pentru care echipa a început repriza secundă tot cu garnitura de start.

„E normal. CFR-ul este o echipă care se apără foarte bine. Am avut și în prima repriză ocazii foarte mari. Am controlat jocul, per total. Meritam victoria. Băieții au înțeles foarte bine indicațiile și au stat foarte bine în teren, mai ales mijlocașii centrali.

Ne bucurăm. Am venit să luăm cele trei puncte, le-am luat. Urmează un meci foarte greu cu FC Voluntari. Luăm fiecare meci în parte.

Da, sunt trei puncte, pentru asta am venit. Mai ales că veneam după meciul pierdut cu Farul și era normal să ne gândim doar la victorie. Se mai joacă. Mai sunt multe etape, iar în play-off se va decide totul.

Acum echipa a jucat foarte bine. Vor mai fi meciuri în care vor exista schimbări la pauză. Eu cred că băieții au demonstrat și meritată cele mai multe felicitări pentru atitudinea pe care au avut-o. Am pasat, am avut posesia, au avut ocazii, au controlat jocul și îi felicit încă o dată.

Și dacă pierdeam sau făceam egal, în play-off se va decide. Cele șase echipe care vor intra, vor avea șanse egale”, a declarat Mihai Pintilii, după CFR Cluj – FCSB 0-1.

Pintilii a pierdut doi jucători importanți

Deși echipa sa a câștigat cele trei puncte în Gruia, Mihai Pintilii a suferit și două pierderi importante. Doi dintre cei mai buni jucători ai derby-ului cu CFR Cluj nu vor putea evolua în runda viitoare, contra Voluntariului.

deoarece Sebastian Colțescu i-a arătat cartonașul galben, în timp ce din cauza unor probleme musculare.

