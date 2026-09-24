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Mihai Pintilii (41 de ani), fost căpitan și antrenor la FCSB, s-a despărțit în urmă cu câteva zile de Levadiakos, invocând o problemă personală. La conferința de presă în care Laurențiu Reghecampf a fost prezentat oficial, antrenorul a discutat despre posibilitatea ca „Pinti” să fie contactat de conducerea roș-albaștrilor.

Se poate întoarce Pintilii la FCSB? Ce a spus Reghecampf despre această variantă

Pe lângă Alin Stoica, Lucian Filip, Thomas Neubert, Marius Popa și Ionuț Zottu, Laurențiu Reghecampf va mai veni la FCSB cu încă un secund și cu un ajutor de preparator fizic, Viorel Dinu și Adrian Popa. La prima vedere, roș-albaștrii nu ar mai avea nevoie de alți oameni în stafful tehnic, însă Laurențiu Reghecampf a explicat că va lua decizia în perioada următoare.

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Dacă se va ajunge la concluzia că mai este nevoie de un om, atunci el este sigur că se va apela la oameni care cunosc echipa foarte bine, cum ar fi Mihai Pintilii, rămas liber de contract după despărțirea de Levadiakos: „(n.r. -Este staff-ul tehnic definitiv sau îl așteptați și pe Pintilii?”) Am văzut că se discută foarte mult. Noi am anunțat foarte clar că mâine o să vină Dinu Viorel și Adrian Popa, plus cei care sunt în staff-ul echipei în momentul de față. Când am ajuns, am avut o discuție, Pinti era angajat la echipa lui. N-am discutat vreodată cu el despre acest lucru.

Cred că nu este cazul în momentul de față. Trebuie să văd exact ceea ce avem de rezolvat în perioada următoare, lucruri care sunt foarte importante, și dacă vom avea nevoie de cineva, vom apela la oameni care cunosc echipa”, a declarat Laurențiu Reghecampf la conferința de presă.

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Mihai Pintilii nu are niciun dubiu! Laurențiu Reghecampf este alegerea perfectă la FCSB

După ce Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au prezentat demisia de la FCSB, Gigi Becali a apelat la Mirel Rădoi, care l-a lăsat cu ochii în soare după doar 5 etape. Soluția de avarie a fost Marius Baciu, care a reușit pe termen scurt să dea satisfacție, calificând echipa în cupele europene după ce a câștigat ambele meciuri de baraj cu Botoșani și Dinamo.

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În noul sezon, FCSB a început în forță, dar după eliminarea din Conference League lucrurile au început să nu mai arate prea bine. După 5 meciuri fără victorie era clar că ceva trebuie schimbat, așa că Marius Baciu a făcut un pas în spate, iar noul antrenor al roș-albaștrilor este Laurențiu Reghecampf. Mihai Pintilii, care a lucrat alături de el mai mulți ani, atât la FCSB, cât și la Al-Hilal, este de părere că Gigi Becali a luat cea mai bună decizie apelând la fostul antrenor al lui Esperance Tunis.

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„Reghecampf e cea mai bună variantă la FCSB. Cunoaște spiritul acestei echipe. Îl cunoaște pe Gigi Becali, pe Meme Stoica, iar lucrurile sunt mult mai simple. Știe cum stă treaba acolo. Fotbalul nu s-a schimbat. Lucrurile eu cred că vor fi bune. E un lot cu care vrei să lucrezi și să câștigi trofee. Primul obiectiv este play-off-ul. Acolo se decide campioana. Primordial este play-off-ul. Orice este posibil”, a declarat Mihai Pintilii la

Mihai Pintilii a plecat de la Levadiakos după doar două luni

Deși era în dubii dacă să continue drept secundul lui Charalambous sau să-și găsească o echipă în ligile inferioare, el neavând licența PRO, Mihai Pintilii a decis în cele din urmă să-l urmeze pe cipriot în Grecia, la Levadiakos, acolo unde cei doi și-au adus mai mulți foști elevi de la FCSB,

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Echipa a adunat un singur punct până acum, însă a întâlnit deja aproape toți „balaurii” din campionatul elen: PAOK, Olympiakos și Panathinaikos. Singura echipă mare contra căreia Levadiakos nu a jucat în primele etape este AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin. Astfel, Mihai Pintilii însă el recunoaște că nu au existat probleme cu Charalambous sau vreun conflict cu conducerea, ci pur și simplu, dintr-un motiv personal, despre care nu a dorit să discute, a ales să revină în România, iar momentan nu știe dacă va mai dori să antreneze în viitorul apropiat.