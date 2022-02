Mihai Pintilii e sincer înainte de meciul cu Academica Clinceni. Nu i-ar părea rău dacă ar retrograda Dinamo: „N-aș avea o stare din-aia... mamă, ce-aș plânge!”

Toni Petrea este în continuare , iar Mihai Pintilii va fi pe bancă și la meciul cu Academica Clinceni din etapa a 25-a din Casa Pariurilor Liga 1.

Antrenorul secund al FCSB se teme de meciul cu ultima clasată și și-a adus aminte de un meci cu FC Vaslui, care a învins FCSB pe teren propriu, deși moldovenii erau în prag de desființare.

Mihai Pintilii nu vrea să devină antrenor: „Pfoai, de mine, e greu tare de tot!”

Mihai Pintilii a rezistat cu greu pe bancă la , în care echipa sa a smuls un punct în ultimele secvențe ale partidei, iar acum se teme și de meciul cu Clinceni: „E foarte greu să te concentrezi. Te gândești: ‘Mamă, jucăm cu niște copii!’ Dar nu e așa. Nu-ți intră în primele 20 de minute, o să-ți fie foarte greu și o să te chinui. La noi nu mai e nimica ușor.

Fostul căpitan al FCSB a dezvăluit că nu se simte afectat , ceea ce e valabil și pentru Keșeru:„Am vorbit cu Claudiu. E un jucător experimentat și trebuie să înțeleagă ce zice patronul. Nu îl văd afectat. Mai are trei-patru luni contract și trebuie să își vadă de treabă.

(n.r.Tu te-ai simțit afectat când ai fost criticat puțin de patron?) Nu, am luat-o ca o glumă, nu ca o critică. Chiar deloc. Mi-a spus că nu mai îmi dă salariu șase luni! Chiar glumesc”.

Mihai Pintilii, mesaj pentru rivalii de la Dinamo: „Ăsta e singurul lucru de care îmi pare rău”

„Principalul” de conjuctură de la FCSB a vorbit și despre situația critică de la Dinamo, însă a fost sincer și a declarat că dacă ar retrograda ar fi exclusiv din vina lor: „Orice jucător de la Botoșani e un jucător bun. Se bat an de la an la playoff. Am văzut meciul cu Dinamo. Pentru fotbalul românesc clar ar fi o pierdere. Dacă mă întrebi pe mine, ținând cont de rivalitate, n-aș avea o stare din-aia… mamă, aș plânge. Pică doar din vina lor. Nu e din vina nimănui.

E păcat că mai dispare o echipă de tradiție. Ăsta e singurul lucru de care îmi pare rău. Oamenii care conduc acolo probabil nu au gestionat bine lucrurile. Păcat pentru suporterii dinamoviști, mai era un derby, era frumos pe Național Arena cu stadionul plin. Eu simțeam că sunt fotbalist”.

Mihai Pintilii se teme de meciul cu Clinceni: „Au venit în ziua jocului dacă nu mă înșel, cu mașini personale și ne-au bătut 1-0!”

Mihai Pintilii a făcur referire la un meci din 2014, când jucătorii Vasluiului erau în grevă și au ajuns la stadion cu doar o oră înainte de meci. Echipa era aproape în colaps, însă moldovenii au câștigat cu 1-0, după ce Temwanjera a marcat în minutul 85. Era prima înfrângere din acel sezon pe teren propriu pentru FCSB.

„Am jucat într-un meci cu Vaslui, exact stilul ăsta de-acuma cu Clinceni. Toată lumea nu le dădea nicio șansă. Au venit în ziua jocului dacă nu mă înșel, cu mașinile personale și ne-au bătut 1-0! Trebuie să fii concentrat 100% indiferent cu cine joci. Nu câștigi niciodată dinainte.

Vin după o perioadă în care au stat în izolare și nu au făcut antrenamente. E clar că nu sunt 100%. Mai durează o săptămână, două. Parametrii arată bine când fac antrenamentele. Sunt la același nivel, dar la meci intensitatea e mai mare.

Mihai Pintilii îl compară pe Octavian Popescu cu Lucian Sânmărtean: „Ce face Tavi e incredibil pentru vârsta lui!”

Mihai Pintilii a explicat în cariera sa de jucător la FCSB nu a întâlnit niciun fotbalist cu asemenea calități tehnice ca ale lui Tavi Popescu, cu excepția lui Lucian Sânmărtean: „Ca tehnică și calitatea lui era Sânmărtean pot să zic din generația aia. Dar ce face Tavi pe teren e incredibil pentru vârsta lui. E un jucător care îți oferă exact când trebuie o soluție, scoate om din joc. El poate să joace la fel de bine pe oricare dintre cele trei poziții din față, în afară de atacant central. Se antrenează exact cum și joacă”.

Mihai Pintilii a recunoscut că îi este în continuare foarte greu să privească meciurile de bancă, deși își dorește pe viitor să devină antrenor: „Nu! Chiar nu-mi place deocamdată! Eu am zis că vreau să am răbdare, să o iau treptat. Mai e timp destul și nu sunt acuma… hap! să iau microfonul ăsta să fie doar al meu. Nu-mi doresc asta acum. Pfoai de mine, e greu tare de tot!

Și după meciul ăsta, să stai pe bancă să suferi atat, nu e… Chiar deocamdată nu e… Te ia capul! Pentru ce? Deocamdată să cunosc, să iau lecții de la alții și dupaia. Stai cuminte, mă vezi pe mine să fiu numai câștigător? Nu există! Poate plec după o etapă! Important e să te ridici și când pierzi”, a declarat Mihai Pintilii la conferința de presă dinaintea meciului cu Academica Clinceni.