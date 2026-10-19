Mihai Pintilii, în discuții pentru revenirea pe bancă. Ce spune de FCSB: „Am o relație foarte bună cu mister Reghecampf”

ADVERTISEMENT

Mihai Pintilii (41 de ani) a lucrat timp de două luni la Levadiakos alături de fostul său colaborator de la FCSB, Elias Charalambous, însă a părăsit formația din Grecia pentru a fi mai aproape de familie. Liber de contract în acest moment, tehnicianul a dezvăluit că se află în discuții pentru o posibilă revenire, însă nu la FCSB, echipă preluată recent de fostul său antrenor, Laurențiu Reghecampf.

Mihai Pintilii, în discuții pentru revenire

Mihai Pintilii s-a despărțit de Levadiakos în urmă cu aproape o lună, iar antrenorul a anunțat că se află în discuții pentru o posibilă revenire. Acesta a vorbit și despre meciul pe care FCSB îl va disputa luni seară pe terenul lui FC Voluntari. „Sunt ceva discuții, dar nimic concret, deocamdată. Sunt la stadiul de discuții, atât. (n.r. despre FC Voluntari – FCSB) Este un meci greu, dar FCSB este favorită, clar.

ADVERTISEMENT

Trebuie să câștige pentru a fi cât mai aproape de obiectiv. Primul obiectiv este accederea în play-off. Sunt trei puncte foarte importante, cu o echipă care le-a făcut viața grea cam tot timpul. Un meci dificil. Am văzut că sunt anumite absențe, dar cei care vor intra diseară trebuie să se ridice la același nivel. Nu cred că va fi o problemă în alcătuirea primului 11. Este un lot mare, echilibrat numeric și valoric.

(n.r. ce a schimbat Reghecampf la FCSB) Este prea devreme de spus. Sunt doi antrenori diferiți (n.r. Reghecampf și Baciu), cu filozofii diferite și nu putem face comparații după un singur joc. Trebuie să așteptăm puțin și apoi vom putea vorbi”, a declarat fostul mijlocaș, conform .

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Mihai Pintilii despre o posibilă revenire la FCSB

a anunțat că nu se pune problema unei reveniri la FCSB în acest moment, chiar dacă echipa este pregătită momentan de fostul său antrenor, Laurențiu Reghecampf. „Am o relație foarte bună cu toată lumea din club, nu doar cu mister Reghecampf. Deocamdată însă, nu se pune problema să revin”, a spus tehnicianul, care a făcut parte timp de 6 ani din staff-ul FCSB-ului, ca antrenor secund sau interimar.

ADVERTISEMENT

este antrenorul cu care Mihai Pintilii a lucrat cel mai mult în cariera de fotbalist, aflându-se sub comanda sa în 140 de jocuri. Cei doi au colaborat la FCSB în două perioade, 2012-2014 și 2016-2017, însă au lucrat împreună și la formația saudită Al Hilal, în prima parte a sezonului 2014-2015. „Reghe” are momentan în staff trei antrenori secunzi, Viorel Dinu, Alin Stoica și Lucian Filip, cel din urmă fiind la rândul său fotbalist la FCSB în precedentele două mandate ale tehnicianului.