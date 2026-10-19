Sport

Mihai Pintilii, în discuții pentru revenirea pe bancă. Ce spune de FCSB: „Am o relație foarte bună cu mister Reghecampf”

Bogdan Mariș
19.10.2026 | 15:26
Mihai Pintilii in discutii pentru revenirea pe banca Ce spune de FCSB Am o relatie foarte buna cu mister Reghecampf
ULTIMA ORĂ
Mihai Pintilii (41 de ani) a vorbit despre o posibilă revenire la FCSB. FOTO: Sport Pictures
Liber de contract după despărțirea de formația greacă Levadiakos, Mihai Pintilii a dezvăluit că se află în discuții în momentul de față. Antrenorul a comentat și o posibilă revenire la FCSB, echipă preluată recent de fostul său antrenor, Laurențiu Reghecampf.
ADVERTISEMENT

Mihai Pintilii (41 de ani) a lucrat timp de două luni la Levadiakos alături de fostul său colaborator de la FCSB, Elias Charalambous, însă a părăsit formația din Grecia pentru a fi mai aproape de familie. Liber de contract în acest moment, tehnicianul a dezvăluit că se află în discuții pentru o posibilă revenire, însă nu la FCSB, echipă preluată recent de fostul său antrenor, Laurențiu Reghecampf.

Mihai Pintilii, în discuții pentru revenire

Mihai Pintilii s-a despărțit de Levadiakos în urmă cu aproape o lună, iar antrenorul a anunțat că se află în discuții pentru o posibilă revenire. Acesta a vorbit și despre meciul pe care FCSB îl va disputa luni seară pe terenul lui FC Voluntari. „Sunt ceva discuții, dar nimic concret, deocamdată. Sunt la stadiul de discuții, atât. (n.r. despre FC Voluntari – FCSB) Este un meci greu, dar FCSB este favorită, clar.

ADVERTISEMENT

Trebuie să câștige pentru a fi cât mai aproape de obiectiv. Primul obiectiv este accederea în play-off. Sunt trei puncte foarte importante, cu o echipă care le-a făcut viața grea cam tot timpul. Un meci dificil. Am văzut că sunt anumite absențe, dar cei care vor intra diseară trebuie să se ridice la același nivel. Nu cred că va fi o problemă în alcătuirea primului 11. Este un lot mare, echilibrat numeric și valoric.

(n.r. ce a schimbat Reghecampf la FCSB) Este prea devreme de spus. Sunt doi antrenori diferiți (n.r. Reghecampf și Baciu), cu filozofii diferite și nu putem face comparații după un singur joc. Trebuie să așteptăm puțin și apoi vom putea vorbi”, a declarat fostul mijlocaș, conform Digi Sport.

ADVERTISEMENT
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători...
Digi24.ro
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii ‘60 că aceasta este data când se va sfârși lumea

Ce a declarat Mihai Pintilii despre o posibilă revenire la FCSB

Mihai Pintilii a anunțat că nu se pune problema unei reveniri la FCSB în acest moment, chiar dacă echipa este pregătită momentan de fostul său antrenor, Laurențiu Reghecampf. Am o relație foarte bună cu toată lumea din club, nu doar cu mister Reghecampf. Deocamdată însă, nu se pune problema să revin”, a spus tehnicianul, care a făcut parte timp de 6 ani din staff-ul FCSB-ului, ca antrenor secund sau interimar.

ADVERTISEMENT
Elina Svitolina și motivele divorțului de Monfils:
Digisport.ro
Elina Svitolina și motivele divorțului de Monfils: "Gael a văzut totul!"

Laurențiu Reghecampf este antrenorul cu care Mihai Pintilii a lucrat cel mai mult în cariera de fotbalist, aflându-se sub comanda sa în 140 de jocuri. Cei doi au colaborat la FCSB în două perioade, 2012-2014 și 2016-2017, însă au lucrat împreună și la formația saudită Al Hilal, în prima parte a sezonului 2014-2015. „Reghe” are momentan în staff trei antrenori secunzi, Viorel Dinu, Alin Stoica și Lucian Filip, cel din urmă fiind la rândul său fotbalist la FCSB în precedentele două mandate ale tehnicianului.

ADVERTISEMENT
1.65 este cota Betano pentru „Ambele echipe marchează” la FC Voluntari - FCSB
La 30 de ani, Larisa Iordache a semnat cu Pro TV! Ce rol...
Fanatik
La 30 de ani, Larisa Iordache a semnat cu Pro TV! Ce rol va avea fosta gimnastă
Divorțul Svitolina – Monfils provocat de țara lui Putin a șocat lumea tenisului!...
Fanatik
Divorțul Svitolina – Monfils provocat de țara lui Putin a șocat lumea tenisului! Djokovic și alte nume uriașe au reacționat
Cel mai lent penalty din istorie?! Un jamaican a vrut să execute ca...
Fanatik
Cel mai lent penalty din istorie?! Un jamaican a vrut să execute ca Pogba, dar s-a făcut de râs. Video
Tags:
Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
Parteneri
Rădăcinile războiului rece între Loți Boloni și Gică Hagi. Un episod mai puțin...
iamsport.ro
Rădăcinile războiului rece între Loți Boloni și Gică Hagi. Un episod mai puțin cunoscut: 'Un gest oribil'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!