Mihai Pintilii, încântat de jocul echipei după FCSB – Mioveni 5-1: „Mă bucur pentru că arată atitudine!”. Cum a explicat schimbarea lui Răzvan Oaidă

Mihai Pintilii a ajuns la a doua victorie pe banca tehnică a FCSB-ului după cea din confruntarea cu FC Botoșani, scor 3-2.

Mihai Pintilii, încântat de jocul echipei după FCSB – Mioveni

Mihai Pintilii a fost încântat de , lăudându-și jucătorii pentru victoria categorică obținută împotriva lui CS Mioveni: „Mă bucur pentru băieți, au avut atitudine bună, se vede și în teren că au plăcere la antrenament.

Am jucat împotriva echipei de pe ultimul loc, am jucat acasă, era vital să câștigăm. Eu le-am spus să joace fotbal de plăcere, să se bucure de fotbal și asta fac”.

„Nu s-a întâmplat nimic cu Oaidă, e o schimbare, a intrat Edjouma și a făcut-o foarte bine. Nu suntem singura echipă în care se fac schimbări în minutul 25, dar se vorbește doar despre noi”, a mai spus Mihai Pintilii.

„Mă bucur că băieții au atitudine!”

„Eu mă bucur că băieții au atitudine, au personalitate, au plăcere și arată foarte bine. Normal că-i supărat, tu n-ai fi supărată dacă te-ar da afară?

E normal să fii supărat, dar trebuie să treacă peste, să demonstreze la meciul următor că merită să rămână în teren. Eu sunt sigur că Florinel va trece peste.

Mă vezi pe mine să am un conflict cu cineva? Dacă aș avea, aș spune, n-am nicio problemă cu nimeni. Cu Edjouma am vorbit și înainte de meci”, a .

„Am trăit și eu așa ceva, n-am luat banii șase luni, și n-am întârziat niciun meci. Am așteptat, am jucat. Ca jucător profesionist, știi unde semnezi, dar e important să te antrenezi, că am înțeles că nici nu s-au antrenat”, a mai spus antrenorul vicecampioanei României.

