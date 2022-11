Mihai Pintilii, îngrijorat înaintea meciului FC U Craiova- FCSB: ”Nu ne-a picat prea bine, dar nu avem ce să facem”. Video

Vicecampioana României , căruia oltenii i-au pus atunci când l-au vândut o clauză că nu are drept de joc împotriva lui FC U.

Ce griji își face Mihai Pintilii înainte de FC U Craiova – FCSB

Într-o conferință de presă susținută înaintea întâlnirii FC U Craiova – FCSB, din etapa a 18-a din SuperLiga, Mihai Pintilii s-a arătat surprins de numirea lui Nicolo Napoli la timona formației din Bănie.

”Un meci dificil, dar am încredere în băieți că vom face un meci bun și vom câștiga cele trei puncte înainte de pauza echipelor naționale. În campionat sper să se schimbe totul și cred că și băieții sunt conștienți că avem nevoie de cele trei puncte.

E grea lupta pentru play-off, se strânge clasamentul cu trecerea etapelor, ușor-ușor ne apropiem și noi dacă vom câștiga și se vor vedea atunci cele șase care vor intra în play-off. E binevenită pauza, am jucat din trei în trei zile, suntem obosiți. Acum, important e meciul de mâine și sper să îl câștigăm.

Nu mă așteptam să pună antrenor cei de la FCU Craiova, clar au vrut și ei o schimbare, s-a întâmplat, nu ne-a picat cam bine și nu avem ce să facem. Nicolo Napoli e un antrenor cu experiență, cunoaște foarte bine fotbalul românesc, e a noua oară când se întoarce, deci nu avem ce să mai zicem, cred că știe și mâncarea și tot”, a declarat Pintilii.

Pintilii nu-l vede pe Coman la Farul

Întrebat despre o , așa cum FANATIK a anunțat încă din luna aprilie, Mihai Pintilii crede că ar fi un pas înapoi în cariera fotbalistului.

”Nu știu nimic de cazul lui Coman. El s-a antrenat cu zâmbetul pe buze, s-a antrenat bine. Din discuțiile avute cu el, nu mi-a zis că vrea să se transfere. Nu l-aș vedea la o altă echipă din România. Ar fi o lovitură pentru noi toți să plece Coman.

Ar fi bine să plece în afară, să schimbe mediul. Cred că în România știe toată lumea cine e Florinel Coman, ce calități are. Să te întorci de unde ai plecat mi se pare un pas înapoi. El e conștient de calitățile pe care le are, nu are cum să uite fotbalul. E perfect normal să treci printr-o perioadă mai slabă în fotbal”, a încheiat Pintilii.

Florinel Coman traversează din nou o pasă foarte proastă, iar Gigi Becali este convins că doar Gică . Chiar și jucătorul și-ar dori să plece la Farul și i-a cerut lui patronului o hârtie care să îi dea dreptul să-și negocieze plecarea de la FCSB.