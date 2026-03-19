Mihai Pintilii l-a atenționat public pe Mirel Rădoi referitor la jucătorul de la FCSB: „Trebuie lucrat foarte mult cu el pe partea asta”

După plecarea de la FCSB, Mihai Pintilii îl avertizează pe Mirel Rădoi despre un jucător din echipă. Cine este fotbalistul la care antrenorul roș-albaștrilor trebuie să aibă grijă
Ciprian Păvăleanu
19.03.2026 | 22:13
Odată cu demisia lui Elias Charalambous, Mihai Pintilii (41 de ani) a părăsit și el FCSB și momentan a declarat că are nevoie de o pauză până la vară, urmând să continue să facă parte din stafful cipriotului la o nouă echipă. Întrebat despre starea generală din interiorul echipei, fostul secund a dezvăluit care sunt jucătorii ce au nevoie de încredere în acest moment, iar despre Mihai Lixandru a povestit că are nevoie de un tratament puțin mai special.

Care este motivul pentru care Mihai Pintilii l-a avertizat pe Mirel Rădoi cu privire la Mihai Lixandru

Mirel Rădoi (45 de ani) a preluat FCSB într-un moment foarte complicat al echipei. Roș-albaștrii au ratat în premieră calificarea în play-off, iar fostul selecționer are ca misiune principală calificarea în UEFA Conference League prin intermediul barajelor din play-out, lucru care ar salva sezonul dezastruos al campioanei.

Rădoi cunoaște foarte bine echipa, însă Mihai Pintilii a ținut să-l avertizeze pe noul antrenor al lui FCSB cu privire la mai mulți jucători, care au nevoie de un plus de încredere, însă a vorbit în special despre Mihai Lixandru. Mijlocașul campioanei nu a fost constant în evoluții și s-a accidentat de fiecare dată în momentul în care începea să strălucească, iar acest lucru l-a făcut să nu mai fie atât de sigur de valoarea sa ca fotbalist:

„De încredere a avut nevoie și Olaru, după ce a revenit din accidentare. Octavian Popescu, Pantea… Lixandru, care are nevoie de încredere și motivație. Lixandru este un băiat cu care trebuie lucrat foarte mult pe partea asta. El este mai sensibil, mai negativist. Mereu i-am zis să-și spună că este un jucător bun, care se poate lupta cu oricine. Nu este vorba neapărat de accidentări, nu ai cum să joci fotbal fără să te accidentezi”, a spus Mihai Pintilii, la Orange Sport.

Ce își reproșează Mihai Pintilii după anii petrecuți la FCSB

Mihai Pintilii a vorbit despre acest lucru și în contextul în care a recunoscut că una dintre greșelile pe care și le reproșează a fost chiar aceea de a nu vorbi destul cu jucătorii. Fostul antrenor secund de la FCSB este de părere că dacă ar fi fost mai implicat în momentele grele ale echipei, ar fi putut avea rezultate mai bune:

„E greu să zic asta acum. E greu să dai într-un jucător sau să dai pe cineva afară, când ai făcut performanță cu el. Dar să dai un exemplu cu el, da. Dar cu tăiat în carne vie și amenzi a fost. Și vor mai fi amenzi. Au fost amenzi și când am luat campionatul, dar se pare că nu i-a afectat. 

Ușor-ușor ne revenisem, la sfârșitul anului, dacă nu se întrerupea campionatul eram bine. Dar a venit pauza, cantonamentul. Ei s-au pregătit foarte bine, nu pot să zic absolut nimic de nimeni, că a făcut ceva rău. Pregătirea a fost foarte bună, dar a venit meciul cu FC Argeș, care ți-a dat în cap și te-a făcut să gândești că e groasă. Îmi reproșez că nu m-am implicat mai mult, să vorbesc cu jucătorii mai mult”, a spus fostul antrenor de la FCSB, conform Prima Sport.

