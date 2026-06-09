Mihai Pintilii, la mare căutare după despărțirea de FCSB! Ce club îl dorește pe fostul secund al roș-albaștrilor

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Mihai Pintilii (41 de ani) s-a aflat în staff-ul FCSB preț de 6 ani. Antrenorul a plecat de la roș-albaștri în luna martie, după ce echipa a ratat în premieră calificarea în play-off-ul SuperLigii. Rămas liber de contract, Pintilii este pe lista mai multor cluburi din fotbalul românesc. De ce depinde această mutare.

Mihai Pintilii, pe lista unei echipe din fotbalul românesc

Tehnicianul deține în prezent doar licența A, astfel că mai are de depășit doar un pas pentru a putea activa în SuperLiga. Totuși, cu studiile pe care le are în prezent, Mihai Pintilii ar putea să stea pe banca echipelor din Liga 2, iar o ofertă bună ar putea să îl convingă. Conducerea lui CS Tunari, club ce a retrogradat în Liga 3, a . Ce-i drept, ilfovenii sunt conștienți de faptul că antrenorul, cel mai probabil, nu va fi de acord să vină.

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„Momentan, ne-am gândit doar noi la Mihai Pintilii. Nu este ceva concret. Am avut o listă mai mare de antrenori, iar el se află acolo. Este în vederile noastre. Noi așteptăm procesul de licențiere pentru Liga 2, iar apoi vom alege și antrenorul. Avem mai multe piste, dar totul depinde de eșalonul unde vom evolua.

Mai mult ca sigur Liga 3, deci, vă dați seama, nu cred că vine Mihai Pintilii, cred eu. În schimb, dacă am rămâne în Liga 2, da, 100%, lucrurile s-ar schimba. Nu vorbim doar despre Mihai Pintilii, ci și despre alți antrenori. Cum suntem noi lângă București, cu un stadion și condițiile pe care le avem, ar fi tentant pentru un antrenor gen Pintilii. Dar asta doar în Liga 2, probabil”, a spus Florin Vlădilă, potrivit .

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Când va avea Mihai Pintilii licența PRO

Cel mai mare impediment cunoscut de în perioada petrecută l . În consecință, acesta nu a putut oferi indicații de pe bancă și nu a putut asista la conferințele de presă, respectiv la flash-interviuri. Pintilii va începe, cel mai probabil, cursurile PRO în Republica Moldova, iar șeful Școlii de Antrenori de peste Prut a transmis că următoarea serie se află în plină formare.

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„Am văzut și eu declarațiile lui Mihai Pintilii. El încă nu a început pentru licența PRO, abia am încheiat cu ultima generație. Noi o să începem în funcție de cei din Moldova, pentru că suntem obligați să-i școlim prima dată pe ai noștri.

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Cred că la începutul anului 2027 vom începe și va dura aproximativ doi ani. Probabil va termina în 3 ani, nu în 5 ani. Nu știu de ce a spus asta. Probabil e sătul și el de întrebarea asta, când ia licența. O să termine când îi va veni rândul, dar 5 ani nu durează. Dacă începe în România mai repede, poate să meargă acolo. Noi vom începe fie la finalul acestui an, fie, cel mai probabil, la începutul lui 2027”, a declarat Dănuț Oprea, conform sursei amintite mai sus.