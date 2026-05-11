Mihai Pintilii, la un pas de revenirea la FCSB! Cine stă pe bancă la barajul cu FC Botoșani

Timpul se scurge iar FCSB este obligată, conform regulamentului, să numească un nou antrenor principal. Bucureștenii sunt tot mai aproape să reia colaborarea cu foștii tehnicieni, iar FANATIK a aflat ce se va întâmpla în perioada următoare, înaintea semifinalei barajului pentru Conference League cu FC Botoșani. Rămâi pe site pentru detalii tari despre echipa „roș-albastră”.

Elias Charalambous și Mihai Pintilii, la un pas de revenirea la FCSB

FCSB părea că se stabilizase în primăvara acestui an, după ratarea play-off-ului, aducându-l în acest sens pe Mirel Rădoi pe banca tehnică. Fostul mijlocaș român a rezistat doar 5 meciuri la echipa nașului Gigi Becali, plecând ulterior în Turcia, la Gaziantep. Echipa a rămas pe mâinile cuplului Lucian Filip – Alin Stoica, însă regulamentul impune ca fiecare echipă din SuperLiga să aibă pe banca tehnică un antrenor cu licență PRO. FANATIK a aflat că Elias Charalambous și Mihai Pintilii sunt la un pas să revină la FCSB și să conducă astfel echipa cel puțin în

„În ceea ce privește FCSB-ul, cred că mai au un meci sau două. Sigur la barajul cu Botoșani le trebuie antrenor. Sunt șanse foarte mari să se întoarcă Elias Charalambous, dar cu Mihai Pintilii. Deci până la urmă Elias, dacă se va întoarce la FCSB, se va întoarce cu Pintilii. Mihai Stoica a spus aici la noi că a încheiat orice neînțelegere cu Pintilii. Deci Elias, dacă se întoarce la FCSB pentru meciurile de baraj, primul meci de baraj, că după aia vedem dacă e și al doilea, va veni cu Pintilii, exact așa cum i-a propus”, a precizat moderatorul Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Stoica a îngropat securea războiului. Ce a spus despre Mihai Pintilii

Recent, Mihai Stoica și Mihai Pintilii s-au contrat de la distanță prin declarații dure făcute de ambele părți. Într-una dintre cele mai recente ediții ale emisiunii MM la FANATIK, oficialul campioanei en-titre a dezvăluit că i-a scris fostului său colaborator și că au făcut pace în cele din urmă. „I-am scris lui Mihai Doru Pintilii. A rămas ca următoarea deplasare pe care o efectuez, să mergem împreună, să ne uităm după jucători. Așa am simțit, asta am făcut. Deci e pace. Nu a fost război, dar au fost niște declarații beligerante”, a mai spus Mihai Stoica la MM la FANATIK.

Când ia Mihai Pintilii licența PRO, de fapt

Dacă în cazul lui Elias Charalambous, se știe deja că este deținător de licență PRO, deci poate fi oricând antrenor principal, indiferent de echipă, situația este diferită în cazul lui Mihai Pintilii. Deși fostul mijlocaș român i-a transmis lui Gigi Becali că mai durează 5 ani până când va avea licența, Dănuț Oprea, directorul Școlii Federale de Antrenori din Republica Moldova, acolo unde Pintilii a ales să facă aceste cursuri, a explicat procedura reală. Mai exact, Mihai Pintilii va putea să se înscrie la cursurile care vor începe cel mai probabil la începutul anului viitor, deci în 2027. Din acel moment, , ci nu cinci, așa cum i-a transmis patronului de la FCSB.

