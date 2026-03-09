Sport

Mihai Pintilii, mesaj de ultimă oră după ce a plecat de la FCSB! Ce le-a transmis fanilor

Mihai Pintilii a anunțat că pleacă de la FCSB după trei ani petrecuți în staff-ul tehnic al roș-albaștrilor. Fostul mijlocaș al campioanei României a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare
Alex Bodnariu
09.03.2026 | 14:25
Mihai Pintilii mesaj de ultima ora dupa ce a plecat de la FCSB Ce lea transmis fanilor
ULTIMA ORĂ
Mesajul lui Mihai Pintilii după ce și-a dat demisia de la FCSB
Mihai Pintilii a plecat de la FCSB. Secundul lui Elias Charalambous își încheie aventura la campioana României. Acesta a făcut anunțul printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare. Fostul mijlocaș al roș-albaștrilor, care în ultimii ani a făcut parte din staff-ul tehnic al echipei, a transmis că a venit momentul să încheie acest capitol.

Mihai Pintilii a plecat de la FCSB!

De trei ani, Mihai Pintilii și Elias Charalambous au făcut echipă la FCSB. Cu ei pe bancă, roș-albaștrii au câștigat două titluri de campioni, s-au impus de două ori în Supercupa României și au ajuns până în optimile de finală din Europa League. Totuși, în acest sezon lucrurile nu au mai funcționat.

FCSB nu a reușit să se califice în play-off-ul Superligii României. Echipa din Capitală a terminat sezonul regular abia pe locul 7, iar după ultimul meci Elias Charalambous a anunțat că își dă demisia. Nici Mihai Pintilii nu va rămâne în angrenajul clubului.

Mesajul lui Mihai Pintilii după ce și-a dat demisia de la FCSB

La două zile după meciul cu U Cluj din Superliga, Mihai Pintilii a postat un mesaj emoționant pe contul său oficial de Instagram. Fostul mijlocaș al roș-albaștrilor le-a mulțumit jucătorilor pentru colaborare și le-a urat mult succes. Rămâne acum de văzut care va fi următoarea etapă din cariera acestuia.

„A venit momentul să închei un capitol important din viața mea. Au fost ani plini de muncă, emoții, victorii, momente dificile și, mai ales, de neuitat. Am avut onoarea să antrenez un club cu o istorie uriașă și jucători care au dat totul pe teren în fiecare meci. Sunt mândru de tot ceea ce am construit împreună în această perioadă.

Vreau să le mulțumesc din suflet jucătorilor, staff-ului, conducerii și, bineînțeles, suporterilor care au fost mereu alături de echipă, atât în momentele bune, cât și în cele grele. Sprijinul vostru a însemnat enorm. FCSB va rămâne mereu o parte specială din viața mea și din cariera mea. Plec cu recunoștință, respect și cu amintiri pe care nu le voi uita niciodată. Vă mulțumesc pentru tot!”, a scris Pintilii pe social media.

