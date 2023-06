Mihai Pintilii nu a făcut deplasarea cu FCSB în cantonamentul din Olanda. De ce a plecat antrenorul în Republica Moldova

și staff-ul său. „Secundul” lipsește însă motivat din stagiul de pregătire.

Mihai Pintilii, absent din cantonamentul FCSB de la Apeldoorn

Mihai Pintilii nu poate pregăti echipa pentru sezonul viitor, iar antrenorul a fost nevoit să plece în Republica Moldova, pentru a începe cursurile de licență A, care îi vor da dreptul să fie „secund” cu acte în regulă.

Fostul jucător al FCSB a decis să se înscrie la Școala de Antrenori de peste Prut, unde își poate finaliza mai repede studiile și să își ia licența PRO. De altfel, și Licența B a obținut-o tot în Republica Moldova. Pintilii va putea să antreneze și echipe de juniori „sub 18 ani”.

Dacă își va lua licența A, Mihai Pintilii va putea în sfârșit să stea pe bancă și să ofere indicații jucătorilor de la FCSB în timpul meciurilor, în timp ce acum nici măcar nu se poate ridica de pe bancă. pentru că nu a respectat întocmai regulament și s-a văzut nevoit să facă un pas în spate. Gigi Becali s-a văzut astfel nevoit să aducă la echipă un antrenor cu licență, Elias Charalambous.

Mihai Pintilii, printre vedetele înscrise la Licența A în Moldova, alături de Cristi Săpunaru: „O să avem de învățat”

Mihai Pintilii este doar unul dintre foștii și actuali jucători din România care au s-au înscris la Școala de Antrenori din Republica Moldova. Alături de oficialul FCSB, la deschiderea cursurilor au mai fost prezenți din România: Cristi Săpunaru, Alexandru Gațcan sau Eugeniu Cebotaru.

Evenimentelor de lansare a Școalii Federale de Antrenori a Federației Moldovenești de Fotbal a avut loc la Vadul lui Vodă. În total, 23 de antrenori s-au înscris la Licența A, iar cursurile se vor întinde pe o durată de 2 ani.

Antrenorul din umbră al FCSB a oferit și o scurtă declarație: „O să avem un curs, cred că, foarte interesant, în care o să avem de învățat, cum am avut de asemenea și la cursul precedent, acum un an de zile, licența B. Atunci chiar am avut de învățat și am progresat. Vom progresa și în continuare pentru că vom avea mult mai mult, pentru că ne vom axa pe seniori și exact ceea ce ne trebuie”.

Căpitanul Rapidului, Cristi Săpunaru, e și el entuziasmat, deși nu a agățat încă în cui ghetele: „Am făcut licența B aici și mi-a plăcut foarte mult. Îmi doresc foarte mult să continui aici”, a spus și fundașul central pentru .

Printre lectorii cursului se numără Nicolae Bunea, Dănuț-Stelian Oprea și Igor Negrescu, iar din rândul tutorilor fac parte Serghei Cebotari, Serghei Truhanov și Vitalie Mardari.

