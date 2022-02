Mihai Pintilii, reproșuri pentru un jucător după FCSB – FC U Craiova 2-2: “Creţu, la experienţa lui, nu trebuia să facă acea greşeală!”

FCSB a încheiat la egalitate, , cu FC U Craiova. Oltenii au fost egalaţi de fiecare dată după ce au condus, roş-albaştrii smulgând un punct graţie golului marcat în prelungiri de Keşeru din penalty.

Mihai Pintilii, discurs aşezat după remiza dintre FCSB şi FC U Craiova 2-2: “La final, tot la 8 puncte suntem de CFR Cluj”

În lipsa lui Toni Petrea, infectat cu COVID, Mihai Pintilii a condus echipa în această confruntare. “Secundul” s-a declarat dezamăgit de această remiză, fiind o şansă pierdută de FCSB în lupta cu CFR Cluj:

“Sunt dezamăgit. Am avut mai multe şanse, dar aşa e când nu marchezi. Din păcate, am primit gol la singurul contraatac al lor din prima repriză. Am revenit, am egalat, apoi ei au dat gol din lovitură liberă. Am egalat, asta este.

ADVERTISEMENT

La final, tot la 8 puncte suntem de CFR Cluj. Se întâmplă. Nu pot să îl critic eu pe Andrei Vlad. Suntem cu toţii vinovaţi. Suntem o echipă şi ne asumăm cu toţii. Mai sunt multe etape de jucat şi se vor mai pierde puncte.

“Era o şansă importantă să ne apropiem. Au pus presiune pe noi cu egalul de la Craiova”

Era o şansă importantă să ne apropiem. Au pus presiune pe noi cu egalul de la Craiova şi am făcut noi acelaşi lucru. Sunt lucruri neprevăzute cu Toni Petrea.

ADVERTISEMENT

Se poate întâmpla oricui şi oricând. Pot să am şi eu (n.r. COVID). Am ţinut legătura, a fost lângă noi.

“Creţu nu trebuia să facă, la experienţa lui, greşeala aia de la primul gol”

Îl aşteptăm rapid lângă noi. Florinel Coman nu este pregătit 100%. Mai are nevoie de timp. O să îşi revină, sunt sigur.

ADVERTISEMENT

Keşeru, dacă a marcat, este foarte bine, a intrat bine. Am mai avut un penalty şi la Dumiter.

Creţu nu trebuia să facă, la experienţa lui, greşeala aia de la primul gol. Tot aici voi fi şi în meciul cu Academica Clinceni. Voi face acelaşi lucru până când va reveni Toni Petrea”, a spus Coman.

FCSB, misiune uşoară cu Academica Clinceni

FCSB joacă etapa viitoare în deplasare cu , într-un meci programat miercuri, de la ora 19:55.

ADVERTISEMENT

Ar trebui să fie o misiune uşoară pentru roş-albaştrii, în condiţiile în care Clinceniul este în derivă în anul 2022 şi este la un pas de desfiinţare.