Mihai Pintilii, reacție vehementă după Turcia – România 1-0: „Nu-ți mai arde”

Mihai Pintilii (41 de ani) a vorbit despre meciul Turcia – România 1-0, semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din vara acestui an, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, și s-a referit în mod special la principala problemă pe care o vor avea „tricolorii” lui Mircea Lucescu imediat după această eliminare din drumul spre turneul final.

Marele pericol pentru tricolori după Turcia – România 1-0, în viziunea lui Mihai Pintilii

Este vorba despre faptul că ei sunt nevoiți acum să dispute marți, 31 martie, un meci amical cu Slovacia în deplasare. UEFA a decis în urmă cu ceva timp ca și pierzătoarele din aceste semifinale ale play-off-urilor pentru Mondial să joace o a doua partidă, între ele, cu scopul ca această fereastră internațională să fie exploatată la maximum de către echipele naționale implicate în aceste întâlniri din această perioadă.

Doar că, în viziunea , cel care a vorbit din propria experiență în acest sens, va fi foarte greu pentru jucători să găsească motivația necesară pentru a se prezenta la un nivel cât mai bun la acest joc de pregătire, bineînțeles în contextul marii dezamăgiri trăite recent la Istanbul. „Am trecut prin momentele astea. Adică am pierdut un meci oficial și după mai aveam un meci amical… Nu-ți mai ardea”, la Prima Sport.

Cum vede Mihai Pintilii viitorul echipei naționale

În continuare, fostul internațional român a vorbit despre ce ar trebui făcut în opinia sa pe viitor la echipa națională pentru a se putea spera măcar la rezultate mai bune. Și în acest sens a subliniat că poate ar fi bine să se încerce mai mult să se mizeze pe fotbaliști tineri, oferind și câteva exemple concrete în acest sens.

„Eu zic Borza, Vulturar de la Rapid. David Matei ar putea, dar e încă mic. Borza ar putea face faţă. A demonstrat. Vulturar e într-un urcuş, creşte frumos. Dacă îşi menţine ritmul ăsta, eu cred că va deveni un jucător important. Biliboc poate să fie”, a mai spus fostul mijlocaș defensiv, citat de