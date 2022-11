Mihai Pintilii și-a dezvăluit secretul după FCSB – Rapid 3-1: „Ne-am pus la masă și am zis hai să le ridicăm moralul”

Mihai Pintilii a obținut prima Antrenorul a explicat secretul succesului din derby.

Cum a reușit Mihai Pintilii să-i mobilizeze pe roș-albaștrii. Secretul victoriei cu Rapid, scor 3-1: „Am făcut jocuri la antrenamente, ce le place lor”

Nicolae Dică și-a dat demisia după U Cluj – FCSB 2-1. Gigi Becali , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Latifundiarul din Pipera s-a răzgândit și nu va numi un principal până la pauză prilejuită de Campionatul Mondial din Qatar.

Vicecampioana României a rămas pe mâinile lui Mihai Pintilii, care, după 0-3 cu West Ham, a obținut o victorie de răsunet în SuperLiga. În etapa a doua a sezonului regulat, FCSB s-a impus cu 3-1 în derby-ul cu Rapid, iar „Pinti” a dezvăluit care a fost cheia succesului.

„E meritul lor. Îi felicit pe această cale, e doar meritul jucătorilor. Au demonstrat și au demonstrat că merită să fie la Steaua(n.r. – FCSB). Am făcut un pressing agresiv. Asta am vorbit la început.

Le-am zis să facă pressing sus având în vedere problemele lor de pe linia de fund, ei neavând viteză foarte mare, la Săpunaru și la Grigore, iar lui Șut i-am cerut să stea pe mingea a doua ca să asigurele spatele nostru.

Nu am fost numai eu. A fost Marius Popa, Thomas Neubert, Lucian Filip, Ovidiu Petre. Practic tot staff-ul. N-aveam ce să facem. Ne-am pus la masă și am zis hai să le ridicăm moralul, să le dăm plăcere la antrenamente. Am făcut jocuri, ce le place lor, a contat și că au venit suporterii aseară la noi și i-am motivat și noi”, a declarat Mihai Pintilii, după FCSB – Rapid 3-1.

Pintilii rămâne ferm pe poziții. Nu vrea să rămână principal la FCSB: „Eu am mai zis. Să dea Dumnezeu să câștig cu Oțelul și cu FC U Craiova și apoi vom vedea cine va veni”, a adăugat fostul mijlocaș.

Octavian Popescu, back in business: „Cel mai bun jucător”

Mihai Pintilii l-a lăudat pe Octavian Popescu, care a făcut un meci de senzație. „Decarul” roș-albaștrilor .

„Tavi Popescu a fost mereu cel mai bun jucător. Are un talent extraordinar de mare, dar a fost într-o perioadă mai proastă, a avut o decădere, dar sper să țină ritmul din seara asta”, a mai spus Pintilii.

Următorul meci al celor de la FCSB e în Cupa României Betano, la Galați, cu Oțelul, joi, 10 noiembrie, de la ora 21:00.

„Vom merge cu cei care au jucat mai puțin, cu jucători de la echipa secundă, dar vom merge să câștigăm meciul. Cine e la Steaua trebuie să câștige meciul. Eu vreau să intrăm în play-off. După aceea vom vedea ce diferență de puncte este și putem face calcule cine ia titlul sau nu. Victoria asta înseamnă mult pentru noi, ca moral și ca loc în clasament”, a conchis interimarul de la FCSB.