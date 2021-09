Mihai Pintilii și Alex Bourceanu sună mobilizarea înainte de FCSB – Dinamo: „Intrai într-o transă și nu mai țineai cont de nimic!” Video

FCSB – Dinamo este așteptat de majoritatea microbiștilor din România, iar casele de bilete ale stadionului Național au fost luate cu asalt de către suporteri și .

și au oferit un interviu-eveniment pentru site-ul oficial al clubului FCSB, în care au vorbit despre derby-urile cu Dinamo pe care le-au trăit în teren și despre perioada petrecută în tricoul roș-albastru.

Alexandru Bourceanu și Mihai Pintilii, interviu-eveniment înainte de FCSB – Dinamo

Fostul cuplu de fier de la mijlocul terenului care a făcut carieră și la echipa națională s-a reunit la baza de la Berceni înainte de derby-ul de duminică dintre FCSB și Dinamo.

Alexandru Bourceanu a încercat să îi încurajeze pe jucătorii lui Edi Iordănescu înainte de meciul cu Dinamo, însă a declarat că nu e în măsură să le dea sfaturi: „Am venit să îi văd pe băieți înainte de derby. I-am salutat pe toți, cu unii dintre ei chiar am fost și coleg. Nu sunt eu în măsură să le dau sfaturi. Știu ce au de făcut”.

Mihai Pintilii a rămas extrem de apropiat de Alex Bourceanu la fel cum erau și în teren și a explicat în stilul său caracteristic relația lor specială: „Nu ne-am certat niciodată în teren și am rămas foarte buni prieteni. Nu ne-am reproșat niciodată nimic. Nici cu nevasta nu mă înțeleg așa bine!”.

Bourceanu și-a adus aminte de ce reprezentau pentru el meciurile cu Dinamo și eforturile pe care le fac jucătorii înainte și mai ales în timpul partidei: „Înainte de meciurile astea motivația vine natural. E cel mai important meci din România. Sunt sigur că și pentru cei de la Dinamo e același gen de trăire. E genul de meci în care ne implicăm mai mult decât putem atât la antrenament cât și la meci”.

Mihai Pintilii, despre derby-ul cu Dinamo: „Intrai într-o transă și nu mai țineai cont de nimic!”

Fostul căpitan al FCSB și actual antrenor secund a mărturisit că intra în atmosfera derby-ului înainte cu o săptămână de meci: „Deja când se termina meciul și urma săptămâna derby-ului deja era gata! Intrai într-o transă și nu mai țineai cont de nimic. Uitai de familie, de tot! Și când te întâlneai cu lumea pe stradă îți dădea imboldul ăsta. E un sentiment care e greu de descris”.

În privința celor mai frumoase amintiri din derby, Pintilii vorbește despre perioada 2012-2013, când echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf și-a umilit rivala istorică în confruntările directe: „Perioada 2012-2013, când am câștigat și am dominat campionatul clar. Au fost cele mai frumoase momente și jucam cu 30-40.000 de suporteri. Aia a fost perioada cea mai frumoasă”.

Alexandru Bourceanu îi apreciază pe cei care au rămas alături de echipa lui Gigi Becali în ciuda conflictului cu CSA Steaua și speră totodată că echipa va câștiga duminică: „Mă bucur că sunt din ce în ce mai mulți oameni care susțin FCSB. Sigur că această întreagă discuție cumva face rău echipei, dar în momentul ăsta suntem FCSB și suporterii care au ales să susțină echipa pe această cale eu le mulțumesc și sper să fie cât se poate de fericiți duminică seară”.

Cei mai buni jucători alături de care au jucat Pintilii și Bourceanu

Pentru Pintilii, Alex Bourceanu a fost jucătorul care l-a ajutat cel mai mult în teren, însă mijlocașul a fost impresionat de Sânmărtean și de Cristi Tănase: „Cu Alex m-am înțeles foarte bine, am câștigat și trofee, am juca în Champions League și la națională. Dacă luăm număr zece iar sunt foarte mulți: Sânmărtean, Cristi Tănase și la echipa națională. E greu să alegi cel mai bun fotbalist cu care am jucat. Cu Bourceanu am avut cele mai bune rezultate”.

Bourceanu a vorbit de asemenea despre o chimie specială în teren cu Pintilii, însă și-a adus aminte de niște jucători incredibili cu care a avut ocazia să împartă vestiarul la Trabzonspor: „Cu Mihai am format cel mai bun cuplu. Asta e clar. Am avut chimie. Florent Malouda, titrat. A câștigat Campionatul Mondial. La nivel de joc sigur nu l-am prins în cea mai bună perioadă. Apoi Bosingwa, care a câștigat Champions League cu FC Porto și Chelsea. Au mai fost și alții, dar probabil că ei sunt”.

Pintilii surprinde: „Meciul cu Rapid e cea mai frumoasă amintire!”

Mihai Pintilii a ales drept cea mai frumoasă amintire legată de un meci în care a jucat pentru FCSB, confruntarea din campionat cu Rapid, când Bourceanu a înscris golul victoriei la ultima fază: „Dacă ar fi să aleg cred că meciul cu Rapid, când am câștigat în minutul 95. E un sentiment care nu se compară cu nimic. Pentru mine ăla a fost cel mai frumos. Sunt multe și în Europa, în Champions League, dar ăla pentru suporteri. Pot să zic și de meciul cu Lazio, care a fost iar un meci care pentru mine a însemnat foarte mult”.

În schimb, marcatorul golului din acea partidă cu Rapid a ales meciul din Europa League cu Chelsea, care era atunci câștigătoarea Ligii Campionilor: „Pentru mine e clar că am marcat golul. Asta e diferența. Poate Chelsea acasă. 1-0, un impact mare pentru toată lumea și am fost aproape să ne calificăm”.

Cum a fost prima zi la FCSB pentru Pintilii și Bourceanu

Mihai Pintilii și-a adus aminte că a fost luat în primire de atacantul Raul Rusescu când a venit la FCSB în 2012: „Am venit în Ghencea și m-a luat Rusescu în primire. A venit și mi-a zis: Oooo, a venit cel mai bun mijlocaș! Bătea apropo la Alex. Era tovarășul lui. A fost frumos. Discuții din astea”.

Pentru Bourceanu nu a fost deloc ușoară prima zi în Ghencea, singurul lucru care i-a dat un pic curaj era faptul că venea după evoluții bune la echipa națională: „Timid ca deobicei prima dată într-un mediu nou. Veneam după trei meciuri bune la echipa națională și asta îmi creștea stima de sine. E lucru care m-a ținut în viață în prima zi la FCSB.

Nu a fost ușoară. Jocul meu la început a purtat amprementa emoțiilor că nu sunt suficient de bun pentru FCSB. Steaua, nici nu mai știi cum să spui. Echipa lui Gigi Becali, ca să fie simplu și concret.