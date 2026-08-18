Elias Charalambous și Mihai Pintilii au dat prima lovitură în Grecia!

ADVERTISEMENT

La Levadiakos joacă și românii Aleaxndru Pantea, Adrian Șut, precum și fostul fotbalist al Universității Craiova, Juan Bauza. Dacă Alexandru Pantea a fost titular, Juan Bauza a fost rezervă, în timp ce Adrian Șut a rămas în afara lotului din cauza unor probleme medicale.

Mihai Pintilii și Elias Chalarambous au obținut prima victorie a sezonului într-un meci oficial

Levadiakos s-a impus cu 2-0 grație golurilor semnate de Agustin Urzi în minutele 43 și 63. Misiunea echipei lui Charalambous a fost ușurată și de faptul că oaspeții au jucat în inferioritate numerică încă din minutul 34, după ce Jordan Silva a văzut cartonașul roșu.

ADVERTISEMENT

În urma victoriei de astăzi, Levadiakos s-a calificat în faza principală a Cupei Greciei 2026/2027. În Grecia, în Cupă se joacă două tururi de calificare, după care în faza principală a competiției sunt calificate 20 de echipe, după un sistem asemănător celui din Liga Campionilor.

Astfel, fiecare echipă va juca câte patru meciuri, două acasă și două în deplasare, după care primele patru clasate se califică direct în sferturi, în timp ce ocupantele locurilor 5-12 joacă un play-off pentru a stabili celelalte patru echipe care vor juca în sferturile de finală.

ADVERTISEMENT

, însă cap de afiș a fost absența lui Adrian Șut. Transferat în vară la greci de la Al-Ain (Emiratele Arabe Unite), Șut este împrumutat un sezon în Grecia, însă nu a prins lotul pentru primul meci oficial al sezonului.

ADVERTISEMENT

Presa din Grecia are o părere bună despre cum arată Levadiakos în acest sezon

Adrian Șut s-a accidentat pe final de sezon trecut la Al-Ain, astfel că cel mai probabil Pintili a decis să nu-l forțeze pe mijlocaș. „Lotul a fost înnoit semnificativ, cu jucători împrumutați și liberi de contract (Șut, Urci, Komnan, Eliasi, Pantea, Rodrigues, Balde etc.), care aduc viteză pe flancuri și mai multă profunzime la mijlocul terenului. Lipsa unei chimii complete poate fi o slăbiciune, dar și o sursă de acțiuni imprevizibile. Asteras trebuie să fie pregătită pentru un ritm intens și tranziții rapide”, scriau jurnaliștii greci înainte de meci.

ADVERTISEMENT

: „Vrem să facem o echipă competitivă. Să depășim, dacă putem, locul 6 de anul trecut, dar depinde foarte mult de jucătorii care vor veni. Și încă căutăm undeva la 3-4 jucători, că avem nevoie pe anumite posturi”, a declarat Mihai Pintilii la