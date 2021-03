Mihăiţă Pleşan, interviu cu cărțile pe față: “Este singura echipă pe care am iubit-o vreodată” Exclusiv

Cu peste 200 de meciuri la nivel de prima divizie, în România şi Rusia, Mihăiţă Pleşan este unul dintre cei mai importanţi fotbalişti ai deceniului trecut. A jucat la echipe cu multe suporteri, uneori ironizat pentru că s-a ataşat de toate. Ajuns la 38 de ani, Pleşan clarifică lucrurile: doar Universitatea Craiova este în inima lui. Pleşan a anunţat ce propunere i-a făcut ministrului Carol Novak, a vorbit despre Dinamo, despre echipa naţională. Nu a evitat nici cele mai fierbinţi subiecte ale momentului: VAR şi regula U21.

Pleşan a povestit pentru FANATIK că vrea să deschidă o şcoală de fotbal în Ilfov şi să folosească experienţa pe care a acumulat-o în China. Acolo unde era implicat într-un proiect care prevedea construirea a 5000 de şcoli de fotbal. A abandonat planul după izbucnirea pandemiei de coronavirus, iar acum vrea să lucreze în România.

În luna în care România înfruntă Germania în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2022, Pleşan şi-a amintit de golul fenomenal pe care l-a marcat pe Giuleşti, contra nemţilor. În celebrul amical încheiat cu 5-1 pentru “tricolori”. Fostul mijlocaş spune că are mare încredere că Mirel Rădoi este omul potrivit pentru echipa naţională şi a analizat şansele de calificare la Campionatul Mondial.

Mihăiță Pleșan deschide o școală de fotbal în Snagov: ”Vreau în primul rând să formăm oameni”

Salut, Mihai! Cu ce te mai ocupi în perioada asta?

– Am început proiectul pentru a deschide o şcoală de fotbal în zona Ilfov. A fost o discuție de a mă asocia la Snagov, dar până la urmă cred că voi alege să încep un proiect singur. Sper ca în două trei luni să fie totul pus la punct. Vreau să fac o şcoală de fotbal în care accentul să se pună pe a forma oameni. Este cel mai important aspect, pentru că la marea performanţă nu pot ajunge toţi. Dar toţi trebuie să se formeze ca oameni. Fotbalul mi-a oferit atât de multe, vreau să dau şi eu ceva înapoi.

Deci nu se mai pune problema să te întorci în China. Ştiu că aveai şi acolo nişte proiecte foarte importante.

– Vreau să rămân în ţară, alături de familie. Copiii au nevoie de mine, am pus partea financiară pe planul doi. Pentru că în China am avut cel mai mare salariu pe care l-am încasat eu vreodată. În plus, vreau să fac asta pentru fotbalul românesc. Să ajut la creşterea de jucători. Am mai avut un proiect care cred eu că este foarte important pentru sportul românesc. Dar până acum nu a existat interes.

Propunere pentru Carol Novak: “Un proiect pentru a ajuta sportivii de performanță după retragere”

Despre ce proiect este vorba?

– Un proiect pentru sprijinirea sportivilor de performanță după ce își încheie carierele. Nu mă refer numai la fotbal. Sunt foarte mulți sportivi care rămân fără nicio sursă de venit după retragerea din activitate. Sunt studii care arată că 70% dintre sportivi rămân fără bani în primii doi ani după încheierea carierelor. Pentru că le dispare orice venit, iar ei nu sunt pregătiţi pentru a face altceva. Vorbim despre oameni care ajung în depresie, au mari probleme. Sunt teste făcute în acest sens. Trebuie să încercăm să ajutăm, să îi pregătim din timp, să le oferim o şansă de a face altceva după încheierea carierei profesioniste. I-am scris şi fostului despre asta, dar nu a existat interes. Poate noul ministru va lua în calcul şi această problemă. Pe mine nu mă interesează dacă sunt sau nu implicat în treaba asta. Mi-am oferit doar nişte idei pentru a ajuta. Important este să se rezolve.

Cum ți se pare lotul actual al Universităţii Craiova? E de titlu?

– Universitatea Craiova a fost mereu acolo, între primele echipe, în ultimii ani. Deci avem toate motivele să sperăm că titlul vine în acest sezon. Sunt fotbalişti buni pe toate posturile. Sezonul trecut, Universitatea a fost atât de aproape. Îl ştiu foarte bine pe Mihai Rotaru, ştiu că pentru el locul 2 nu este o variantă. El are mereu ca obiectiv să câştige trofee.

Să înţeleg că s-a lămurit şi vechea dilemă pe care mulţi o aveau. Pleşan ţine cu Universitatea Craiova!

– Da, aşa a fost mereu. Este echipa la care am început fotbalul, în care mă regăsesc din toate punctele de vedere. Au fost nişte răutăţi pe care le-am înţeles, nu pot să zic că m-au deranjat. Dar eu mereu am iubit Craiova, chiar dacă m-am simţit bine şi la alte echipe la care am fost. Universitatea Craiova m-a format ca om.

Pleșan speră că Marianos Ouzounidis este omul potrivit pentru a o face pe Craiova campioană! Laude și pentru Emil Săndoi

Ce părere ai despre noul antrenor, Marianos Ouzounidis?

– Este prea devreme să îmi dau cu părerea despre antrenor. Nu pot decât să sper că el este omul potrivit care va aduce titlul pentru Universitatea Craiova. Şi, desigur, încă o Cupă a României. Au ajuns în semifinale, ştiam că va fi un meci foarte greu. Cel mai echilibrat din această fază a competiţiei, între două echipe bune.

Emil Săndoi a chinuit-o pe Craiova în cele două meciuri din campionat şi cupă. Chindia a jucat excelent în special în weekend. Cum ţi s-ar fi părut el ca variantă de antrenor pentru Universitatea?

– Emil Săndoi este un om care a însemnat ceva în istoria acestui club. Iar foştii jucători trebuie să fie mereu soluţii de luat în calcul. Iar Săndoi este la cel mai bun moment al carierei. Ceea ce a reuşit la Chindia este absolut impresionant. Cât de mult s-a schimbat această echipă faţă de anul trecut. Echipa lui chiar încearcă să joace fotbal, indiferent de riscuri. Aceasta este mentalitatea corectă.

Pleșan, despre subiectele arzătoare din Liga 1: “VAR este o necesitate! Regula U21 este benefică”

În ultima perioadă se cere tot mai insistent introducerea sistemului VAR în România. Ce părere ai?

– Este clar că este nevoie de VAR. Deja sunt prea multe greşeli, nu vorbim de una sau două, din când în când. Deja apar greşeli meci de meci, multe. Iar rezultatele şi clasamentele sunt influenţate. Trebuie grăbită implementarea sistemului, să ne aliniem şi noi la ce se întâmplă în ţările din vest. Mai ales că şi cluburile şi-au manifestat dorinţa de a suporta costurile pentru VAR. Până la urmă vrem deciziile corecte. Asta înseamnă fair-play cu adevărat.

FRF vrea să facă modificări şi la regula U21? Pe care multe cluburi nu par să o agreeze, includem aici şi Universitatea Craiova.

– Eu spun că regula U21 este bună, pentru că ajută foarte mulţi jucători tineri să îşi arate valoarea. În plus, cred că Universitatea Craiova este avantajată de regula U21. Are mulţi tineri de valoare şi este o echipă care produce jucători. Nu cred că ar trebui să fie o problemă pentru ei.

Dinamo, o altă echipă la care ai jucat, trece prin momente foarte grele. Ce părere ai despre ceea ce se întâmplă acolo?

– Este trist că un club ca Dinamo a ajuns într-o asemenea situaţie. Din care este adevărat că este foarte greu să mai iasă. Dar ceea ce face DDB este lăudabil. Atâta timp cât există o şansă, ei încearcă să salveze echipa. Este lăudabil ceea ce încearcă, le urez succes.

Pleșan, încredere totală în Mirel Rădoi! Dar rămâne realist: “Locul 1 e al Germaniei. Noi ne luptăm cu Islanda și Macedonia de Nord”

În această lună, România înfruntă Germania în preliminariile Campionatului Mondial. Ce şanse crezi că au “tricolorii”?

– Cred că este evident că nu avem motive să ne punem prea mari speranţe. Chiar ar fi greşit să abordezi meciul fără să accepţi această realitate. Dar eu am mare încredere în Mirel Rădoi. Ştiu cât de bine pregăteşte meciurile, ştiu cât de multă pasiune are pentru această meserie. Este şi naşul copiilor mei, îl cunosc foarte bine, ştiu ce fel de om este. Repet, am mare încredere în el.

Poate că Mirel Rădoi ar avea nevoie de un jucător cu o execuţie precum ceea a lui Mihai Pleşan din partida contra Germaniei de pe Giuleşti.

– Nu cred că ar fi suficient. Germania este atât de puternică, pentru ei obiectivul este câştigarea Campionatului Mondial. Nici nu are rost să vorbim despre locul 1 în grupă. Uitaţi-vă cum joacă Bayern Munchen. Ce au făcut anul trecut în Liga Campionilor. Cam asta înseamnă Germania.

Şi cum rămâne cu şansele de calificare la Campionatul Mondial?

– Chiar nu îi înţeleg pe cei care spun că este o grupă uşoară. Nu este deloc aşa. Germania va lua primul loc, e clar. Apoi rămâne ca noi să ne luptăm pentru locul 2 cu Islanda şi Macedonia de Nord. Vorbim de două echipe calificate la Campionatul European din vară. E care pe care aici, în lupta pentru locul doi. Nimeni nu e favorit.

Ai avut o reacţie dură la adresa lui Dragoş Bon atunci când el a fost interimar la Universitatea Craiova.

– Da, eu nu am uitat că ne făcea “clonaţi” atunci când era în partea cealaltă, la FCU. În fine, acum nu mai contează. Dacă o să mă întâlnesc cu el o să vorbesc, nu e o problemă. Până la urmă, cel mai mult mă interesează să fie bine pentru Universitatea Craiova. Să îşi facă treaba bine acolo.