Mihai Popa, gol inexplicabil de la Dan Nistor. U Cluj a revenit în derby-ul cu CFR Cluj după contraatacul „dinozaurilor”. Video

În minutul 10, tabela arăta deja 2-0 pentru vicecampioană. Oaspeții au revenit însă în joc grație gafei lui Mihai Popa. Portarul a primit un gol ușor de la Dan Nistor.

Ce gol i-a dat Nistor lui Mihai Popa în CFR Cluj – U Cluj

Universitatea Cluj a redus din handicap în minutul 79, când au purtat un contraatac fulger. „Decarul” echipei lui Cristiano Bergodi s-a aflat la finalizare. El a șutat puternic din afara suprafeței de pedeapsă, dar mingea s-a dus pe centrul porții.

Cu toate aceastea, Mihai Popa a fost învins fără prea multe explicații. Singurul lucru pe care îl poate reclama portarul venit de la Torino e faptul că era mascat de colegul său Sheriff Sinyan. Pentru Nistor, acesta a fost cel de-al 5-lea gol marcat în acest sezon. – vezi

Mihai Popa nu este la prima gafă din acest an. Proaspăt revenit în Gruia, goalkeeperul în vârstă de 25 de ani a încasat un gol de „cascadorii râsului” și în meciul cu Metaloglobus. Atunci,

Mihai Popa, transferat definitiv în această iarnă de la Torino

În sezonul 2024-2025, Mihai Popa a fost împrumutat de CFR Cluj de la Torino. Goalkeeperul în vârstă de 25 de ani a revenit în Gruia în ianuarie 2026, după ce vicecampioana României l-a transferat definitiv. , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Portar crescut la Academia Hagi, Popa a mai jucat în România la Unirea Constanța, Rapid București, Astra Giurgiu și FC Voluntari. Actuala sa înțelegere cu CFR Cluj e valabilă până la 30 iunie 2028. În prezent, site-ul de specialitate transfermarkt.com îl evaluează la o cotă de piață în valoare de 500.000 de euro.