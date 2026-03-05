Mihai Popa vede partea plină a paharului după eliminarea lui CFR Cluj din Cupa României Betano: „Seria de invincibilitate continuă!”

ADVERTISEMENT

Elevii lui Daniel Pancu au pierdut primul meci din anul 2026, chiar dacă tabela a arătat 1-1 după timpul regulamentar. Oltenii au învins în prelungiri, iar Mihai Popa, portarul „feroviarilor”, a încercat să vadă partea pozitivă din acest meci, după ce echipa sa a luptat până în ultima clipă.

CFR Cluj rămâne neîvinsă în 90 de minute. Ce a declarat Mihai Popa după eliminarea din Cupa României Betano

În SuperLiga României, echipa antrenată de Daniel Pancu are nu mai puțin de 10 victorii consecutive, iar în 2026 nu a pierdut niciun meci în 90 de minute. „Feroviarii” au fost la un pas să cedeze în partida din Cupa României Betano, însă Andrei Cordea a înscris în minutul 90 și a trimis meciul în prelungiri.

Mihai Popa încearcă să vadă partea plină a paharului, „Am arătat ca o echipă mare, am revenit, am intrat în prelungiri. Sunt mândru de colegii mei, de ce am făcut astăzi. (Ce nu s-a gestionat bine?) Am primit gol în prelungirile prelungirilor, a fost o greșeală, nu mai contează. Gazonul era bun, în unele locuri mingea sărea, nu a avut colegul nostru vină că a sărit mingea.

Am arătat că suntem o echipă puternică. Trebuie să jucăm cu Dinamo, să-i batem acasă. Intrăm în play-off pentru a demonstra că suntem o echipă foarte bună. Ne dorim să câștigăm cu Dinamo, să intrăm de pe locul al treilea în play-off. Seria noastră continuă, după 90 de minute am fost neînvinși. În campionat seria noastră continuă", a declarat Mihai Popa, la

Andrei Cordea, dezamăgit după U Craiova – CFR Cluj. Ce a spus despre lupta la titlu

Andrei Cordea este într-o formă de zile mari la CFR Cluj. În meciul de pe „Ion Oblemenco”, din Cupa României Betano, extrema dreaptă a fost unicul marcator al „feroviarilor”, însă nu a reușit să aducă și o calificare în semifinale.

Universitatea Craiova a înscris două goluri în reprizele de prelungiri și continuă drumul spre event. Chiar dacă oltenii au arătat mai bine în acest meci, „Un meci frumos, cred. Îmi pare rău că nu am reușit să ducem meciul măcar până la lovituri de departajare. Am luat un gol pe care puteam să-l gestionăm mai bine. Am încercat. Cupa era un obiectiv. Din păcate nu am trecut mai departe, dar trebuie să ținem capul sus și să muncim în continuare.

Am jucat bine în această seară. Nu este vina lui Sinyan. Mingea mai sare… e ghinionul nostru. Am spus înainte de prelungiri că ne dorim să împingem și să câștigăm meciul, dar din păcate au marcat ei. Acum suntem focusați pe play-off. Îmi doresc foarte mult să ne atingem obiectivul, chiar dacă mulți nu cred.

Îmi place Craiova. Joacă bine, își creează ocazii. Vom juca și la noi acasă și cred că va fi un meci diferit. Va fi care pe care. Fiecare echipă din play-off are șanse și cel mai bun să câștige. Ne dorim să câștigăm cu Dinamo. Dacă batem și U Cluj se încurcă, terminăm pe 3 și vom juca primul meci acasă”, a declarat Andrei Cordea, conform sursei citate.