Mihai Popescu a dezvăluit cum a ajuns la FCSB! Promisiunea pentru fanii campioanei. “Am jucat la Dinamo, dar o să dovedesc că merit să fiu aici”

Mihai Popescu este noul jucător al celor de la FCSB. Gigi Becali și-a dorit cu insistență să semneze cu fundașul în vârstă de 31 de ani. Acesta abia așteaptă să debuteze pentru campioana României și și-a fixat deja un obiectiv la noua echipă.

Mihai Popescu, noul jucător de la FCSB

Transferul fundașului a fost unul surprinzător la prima vedere. . Acum, Popescu va avea șansa să joace în cupele europene alături de roș-albaștri și speră să-și demonstreze calitățile.

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns Mihai Popescu la FCSB

Fundașul a vorbit despre modul în care a ajuns la FCSB. Gică Hagi, omul numărul unu de la Farul, i-a spus după ultimul meci că oficialii roș-albaștrilor ar fi interesați, iar în doar câteva zile mutarea s-a concretizat. Fotbalistul a precizat că negocierile au decurs foarte bine.

“A fost o veste surprinzătoare. Îmi luasem gândul în mare parte. După ultimul meci, am vorbit cu Mister (n.r. Gică Hagi). Mi-a spus că sunt interesați de mine (n.r. FCSB), iar a doua zi am mers la discuții. Am spus că îmi doresc să vin aici. M-am înțeles foarte repede cu cei de aici și sunt gata de treabă.

ADVERTISEMENT

Este, cu siguranță, un pas înainte. Este un club important în România, un club care se bate la titlu. Anul acesta, FCSB reprezintă țara în Europa și cred că este un moment de vârf în cariera mea. Mă bucur să fiu aici și sper să mă ridic la nivelul echipei”, a declarat Mihai Popescu.

FCSB va avea o toamnă extrem de încărcată. Roș-albaștrii s-au calificat în Europa League, iar Mihai Popescu a vorbit despre importanța acestei competiții. Fundașul se va întoarce în Scoția, acolo unde a jucat mai multe sezoane. Bucureștenii vor juca în deplasare cu Glasgow Rangers.

ADVERTISEMENT

“Anul trecut, am jucat cu Farul în playoff-ul Conference League. Acum suntem în grupele Europa League datorită băieților. Mă bucur să fac parte din acest lot și sperăm să aducem rezultate importante.

Sunt bucuros că am ajuns la acest nivel. Singurul trofeu care îmi lipsește este Cupa României. Sper ca anul acesta să o ridic și, din nou, să luăm campionatul. Am simțit deja această bucurie cu Farul.

ADVERTISEMENT

Înainte să aflu că sunt dorit aici, am văzut echipele cu care am picat în Europa League. Mă bucur că mă întorc acolo (n.r. în Scoția, pentru meciul cu Glasgow Rangers). Știu ce atmosferă este acolo, știu ce ne va aștepta. Pentru asta jucăm. Eu zic că vom face o figură frumoasă și vom aduce puncte României”, a adăugat acesta.

FCSB a transferat un fost dinamovist

În final, Mihai Popescu a vorbit și despre trecutul său la Dinamo. Fundașul speră ca suporterii să-l primească bine, întrucât el va da totul pentru echipă.

“Eu cred că suporterii înțeleg situația. Suntem jucători profesioniști. Într-adevăr, am jucat la Dinamo, rivala noastră de acum. Până la urmă, așa te duce viața. Am ales să vin aici cu sufletul deschis. O să încerc să dovedesc că merit să fiu aici. Sper să fie alături de noi. Ne vom bucura de acum înainte împreună la multe meciuri”, a mai spus Mihai Popescu, noul fundaș de la FCSB.