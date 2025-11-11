Mihai Popescu, apariție-surpriză la antrenamentul “tricolorilor”, înainte de Bosnia – România. Ce le-a transmis colegilor din echipa națională

Mihai Popescu este o absență importantă a “tricolorilor” pentru jocul cu Bosnia-Herțegovina, din preliminariile pentru Campionatul Mondial 2026. Fundașul central s-a accidentat grav în partida România – Austria, scor 1-0. A suferit o ruptură de ligament încrucișat la genunchiul stâng și a fost operat. Chiar dacă se află în perioada de recuperare, fotbalistul nu a putut sta departe de coechipierii săi de la echipa națională.
Astfel, luni seară, Mihai Popescu și-a vizitat colegii în cantonamentul de la Mogoșoaia. Vizibil emoționat, fundașul i-a încurajat pe “tricolori”, care, la finalul săptămânii, vor avea un meci crucial cu Bosnia-Herțegovina.
Pe 15 noiembrie, la Zenica, Dennis Man și compania vor înfrunta selecționata lui Sergej Barbarez. Cu o victorie, România ar păstra șanse reale să termine grupa pe locul secund.
Mihai Popescu a fost îmbrățișat de toți jucătorii din lot, care l-au primit cu aplauze și încurajări. La rândul lui, Mircea Lucescu i-a strâns mâna și l-a asigurat pe fotbalist de toată susținerea lui. Pentru câteva momente, fundașul echipei naționale a mai uitat, astfel, de faptul că are șanse minime să mai prindă minute pe teren până la finalul sezonului.
“Continuă să lupți, Mihai! Te așteptăm cât mai curând înapoi pe teren!”, a fost mesajul publicat pe pagina oficială de Facebook a echipei naționale de fotbal a României.
În tur, România a pierdut, pe Arena Națională, cu Bosnia-Herțegovina, în urma golului marcat de Armin Gigovic, în minutul 15. La conferința de presă de după joc, Mircea Lucescu nu a ezitat să-l critice pe Mihai Popescu, căruia i-a imputat golul primit de “tricolori”.
“Am greșit foarte tare la gol. Neatenți… Și necunoaștere, de fapt. Toată lumea a zis că a greșit Rațiu. Nu! Cel care a greșit a fost Popescu. Dar mi se pare normal, n-are experiență. Kolasinac i-a pasat lui Gigovic, care era în fața lui Mihai, iar apoi a plecat în spatele lui.
Popescu s-a uitat după Dzeko, că era omul lui, și l-a lăsat pe ălalalt să plece. În mod normal, în situații din astea, de doi contra unu, acoperi omul din spate și îl ia altcineva pe cel din fața ta. A înțeles și el pe urmă, i-am explicat, i-am arătat”, a spus, la momentul respectiv, Mircea Lucescu.