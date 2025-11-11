Sport

Mihai Popescu, apariție-surpriză la antrenamentul “tricolorilor”, înainte de Bosnia – România. Ce le-a transmis colegilor din echipa națională

Mihai Popescu va rata partida cu Bosnia-Herțegovina, din cauza unei accidentări. Fundașul, aflat în perioada de recuperare, a mers, totuși, în cantonament și le-a transmis un mesaj colegilor săi de la echipa națională.
Răzvan Scarlat
11.11.2025 | 14:01
Mihai Popescu aparitiesurpriza la antrenamentul tricolorilor inainte de Bosnia Romania Ce lea transmis colegilor din echipa nationala
Mihai Popescu, vizită în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia. Sursa foto: colaj Fanatik
Mihai Popescu este o absență importantă a “tricolorilor” pentru jocul cu Bosnia-Herțegovina, din preliminariile pentru Campionatul Mondial 2026. Fundașul central s-a accidentat grav în partida România – Austria, scor 1-0. A suferit o ruptură de ligament încrucișat la genunchiul stâng și a fost operat. Chiar dacă se află în perioada de recuperare, fotbalistul nu a putut sta departe de coechipierii săi de la echipa națională.

Mihai Popescu și-a vizitat colegii de la echipa națională, pe care i-a încurajat înainte de meciul decisiv cu Bosnia

Astfel, luni seară, Mihai Popescu și-a vizitat colegii în cantonamentul de la Mogoșoaia. Vizibil emoționat, fundașul i-a încurajat pe “tricolori”, care, la finalul săptămânii, vor avea un meci crucial cu Bosnia-Herțegovina.

Pe 15 noiembrie, la Zenica, Dennis Man și compania vor înfrunta selecționata lui Sergej Barbarez. Cu o victorie, România ar păstra șanse reale să termine grupa pe locul secund.

Mihai Popescu, primit cu aplauze în cantonamentul de la Mogoșoaia. Ce mesaj i-a transmis FRF

Mihai Popescu a fost îmbrățișat de toți jucătorii din lot, care l-au primit cu aplauze și încurajări. La rândul lui, Mircea Lucescu i-a strâns mâna și l-a asigurat pe fotbalist de toată susținerea lui. Pentru câteva momente, fundașul echipei naționale a mai uitat, astfel, de faptul că are șanse minime să mai prindă minute pe teren până la finalul sezonului.

“Continuă să lupți, Mihai! Te așteptăm cât mai curând înapoi pe teren!”, a fost mesajul publicat pe pagina oficială de Facebook a echipei naționale de fotbal a României.

Mihai Popescu, criticat de Mircea Lucescu după partida cu Bosnia-Herțegovina de la București

În tur, România a pierdut, pe Arena Națională, cu Bosnia-Herțegovina, în urma golului marcat de Armin Gigovic, în minutul 15. La conferința de presă de după joc, Mircea Lucescu nu a ezitat să-l critice pe Mihai Popescu, căruia i-a imputat golul primit de “tricolori”.

Am greșit foarte tare la gol. Neatenți… Și necunoaștere, de fapt. Toată lumea a zis că a greșit Rațiu. Nu! Cel care a greșit a fost Popescu. Dar mi se pare normal, n-are experiență. Kolasinac i-a pasat lui Gigovic, care era în fața lui Mihai, iar apoi a plecat în spatele lui.

ADVERTISEMENT

Popescu s-a uitat după Dzeko, că era omul lui, și l-a lăsat pe ălalalt să plece. În mod normal, în situații din astea, de doi contra unu, acoperi omul din spate și îl ia altcineva pe cel din fața ta. A înțeles și el pe urmă, i-am explicat, i-am arătat”, a spus, la momentul respectiv, Mircea Lucescu.

