Mihai Popescu, apariție-surpriză la antrenamentul “tricolorilor”, înainte de Bosnia – România. Ce le-a transmis colegilor din echipa națională

Mihai Popescu este o absență importantă a “tricolorilor” pentru jocul cu Bosnia-Herțegovina, din preliminariile pentru Campionatul Mondial 2026. Fundașul central s-a accidentat grav în partida România – Austria, scor 1-0. A suferit o ruptură de ligament încrucișat la genunchiul stâng și a fost operat. Chiar dacă se află în perioada de recuperare, fotbalistul nu a putut sta departe de coechipierii săi de la echipa națională.

Mihai Popescu și-a vizitat colegii de la echipa națională, pe care i-a încurajat înainte de meciul decisiv cu Bosnia

Astfel, luni seară, Mihai Popescu și-a vizitat colegii în cantonamentul de la Mogoșoaia. Vizibil emoționat, fundașul i-a încurajat pe “tricolori”, care, la finalul săptămânii, vor avea un meci crucial cu Bosnia-Herțegovina.

Pe 15 noiembrie, la Zenica, Dennis Man și compania vor înfrunta selecționata lui Sergej Barbarez. Cu o victorie, România ar păstra șanse reale să termine grupa pe locul secund.

Mihai Popescu, primit cu aplauze în cantonamentul de la Mogoșoaia. Ce mesaj i-a transmis FRF

Mihai Popescu a fost îmbrățișat de toți jucătorii din lot, care l-au primit cu aplauze și încurajări. La rândul lui, Mircea Lucescu i-a strâns mâna și l-a asigurat pe fotbalist de toată susținerea lui. Pentru câteva momente, fundașul echipei naționale a mai uitat, astfel, de faptul că are .

“Continuă să lupți, Mihai! Te așteptăm cât mai curând înapoi pe teren!”, a fost mesajul publicat pe pagina oficială de Facebook a echipei naționale de fotbal a României.

Mihai Popescu, criticat de Mircea Lucescu după partida cu Bosnia-Herțegovina de la București

, în urma golului marcat de Armin Gigovic, în minutul 15. La conferința de presă de după joc, Mircea Lucescu nu a ezitat să-l critice pe Mihai Popescu, căruia i-a imputat golul primit de “tricolori”.

“Am greșit foarte tare la gol. Neatenți… Și necunoaștere, de fapt. Toată lumea a zis că a greșit Rațiu. Nu! Cel care a greșit a fost Popescu. Dar mi se pare normal, n-are experiență. Kolasinac i-a pasat lui Gigovic, care era în fața lui Mihai, iar apoi a plecat în spatele lui.

Popescu s-a uitat după Dzeko, că era omul lui, și l-a lăsat pe ălalalt să plece. În mod normal, în situații din astea, de doi contra unu, acoperi omul din spate și îl ia altcineva pe cel din fața ta. A înțeles și el pe urmă, i-am explicat, i-am arătat”, a spus, la momentul respectiv, Mircea Lucescu.