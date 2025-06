Mihai Popescu, bulversat după înfrângerea din Austria – România 2-1: ”Puteam face mai mult”. Video

După înfrângerea din partida Austria – România 2-1, Mihai Popescu a ținut să laude și le-a cerut suporterilor să rămână alături de echipă și în viitor.

Reacția lui Mihai Popescu după înfrângerea din Austria – România 2-1

La finalul , din etapa a 3-a a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, fundașul campioanei FCSB a explicat că acest eșec a venit ca urmare a unui moment de neatenție și a neșansei.

”Am venit cu alte gânduri aici, dar din păcate am pierdut. Am înscris destul de târziu, iar ei au dat golul doi norocos și primul după un aut. Acesta este fotbalul, am pierdut în seara asta și mergem să ne odihnim. Am încercat să jucăm, am pregătit meciul într-un fel, dar la acel aut ne-am pierdut puțin concentrarea și acest lucru s-a văzut.

La acest nivel e de ajuns să facem o mică greșeală și imediat se vede pe tabelă. Ăsta este fotbalul, câteodată intră, câteodată nu. În seara asta la ei a intrat, la noi nu. Am avut câteva ocazii și dacă marcam altul era rezultatul”, a declarat Mihai Popescu.

Încântat de susținerea fanilor români

”Nu am apucat să vorbim cu nea Mircea, probabil o să vorbim la hotel sau mâine când ajungem acasă. Trebuie să analizăm meciul, să vedem greșelile pe care le-am făcut și încercăm să nu le mai repetăm. Avem jocuri în față, trebuie să jucăm, pentru că avem, ceva de construit.

Poate Austria era favorită pe hârtie, dar când începe meciul șansele sunt 50-50. Astăzi nu am făcut un joc atât de bun și cred că puteam face mai mult. Într-adevăr am pierdut meciul de acasă cu Bosnia, am dominat și, la fel, dintr-o greșeală s-a marcat și aceasta a fost istoria.

Peste tot unde mergem și jucăm în deplasare suporterii ne susțin. Au dat dovadă că sunt alături de echipa națională în orice colț al lumii. Le mulțumim, dar din păcate nu am putut să-i facem fericiți la finalul jocului.

Ne dorim să fie alături de noi în continuare, pentru că mai avem multe de spus. A fost un moment frumos la imn, l-au cântat cu noi și asta ne bucură pentru că am dominat fondul sonor”, a mai spus Mihai Popescu.

Mihai Popescu, explicații pentru eșecul cu Austria