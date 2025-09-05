Mihai Popescu, dezvăluire tare despre un coechipier de la FCSB: „Încercam să îl lovesc tot timpul”

Mihai Popescu este, în ciuda gafelor din acest start de sezon, unul dintre cei mai buni fundași centrali din campionat. Jucătorul de la FCSB a răspuns, înainte să meargă la echipa națională, la câteva întrebări-fulger.

Mihai Popescu, răspunsuri fără ocolișuri la întrebările-fulger

, în fața Canadei și reprezentatei din Cipru.

Înainte să se prezinte la lotul național, Mihai Popescu a răspuns, în cadrul unui interviu pentru Sport Content EAD, la 7 întrebări legate de meseria sa de fundaș central. Răspunsurile internaționalului au fost fără perdea, acesta fiind de o sinceritate de apreciat.

Întrebat despre cel mai greu adversar pe care l-a întâlnit, Popescu a transmis că acesta este colegul său, Denis Alibec, și se bucură că a venit la FCSB și nu mai trebuie să joace împotriva sa. Cât despre faptul că a simțit că un arbitru l-a ajutat la un gol, fundașul central a recunoscut că spera ca acest lucru să se întâmple în Supercupa câștigată în fața lui CFR Cluj.

Întrebările și răspunsurile arată în felul următor:

Ce e mai greu, să te ridici după un gol primit sau să păstrezi concentrarea la 0-0: „Să te ridici după un gol primit”; Cât timp îți rămâne în minte un gol încasat: „Încerc cât mai puțin, dar sunt unele care ne apasă destul de mult”; Ce doare mai mult, când primești gol în primele minute sau pe finalul partidei: „Depinde de rezultat, dar aleg pe finalul partidei”; Ce e mai frustrant, un gol primit pe o greșeală personală sau pe o fază fixă: „Pe o greșeală personală”; Ce superputeri ar trebui să aibă o apărare de fier: „Să fim puternici, nu trece nimic de noi”; Ce atacant de la noi ți-a pus cele mai mari probleme: „Cu Alibec am avut cele mai grele meciuri, încercam să-l lovesc mereu, știam că are calitate. Acum am scăpat de el”; Ai simțit vreodată că arbitrul te-a salvat de la un gol: „Au fost câteva momente, speram… Chiar și în Supercupă speram să mă salveze după greșeala făcută”.

Care este lotul de care dispune România în meciurile din luna septembrie

Portari:

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași:

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Alexandru Chipciu (U Cluj, 48/6;

Mijlocași:

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți:

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).