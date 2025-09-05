Sport

Mihai Popescu, dezvăluire tare despre un coechipier de la FCSB: „Încercam să îl lovesc tot timpul”

Mihai Popescu a fost supus la mai multe întrebări-fulger, iar răspunsurile fundașului de la FCSB au fost directe, fără ocolișuri.
Iulian Stoica
05.09.2025 | 19:13
Mihai Popescu, răspunsuri fără ocolișuri la întrebările-fulger. Sursă foto: sportpictures
Mihai Popescu, răspunsuri fără ocolișuri la întrebările-fulger. Sursă foto: sportpictures

Mihai Popescu este, în ciuda gafelor din acest start de sezon, unul dintre cei mai buni fundași centrali din campionat. Jucătorul de la FCSB a răspuns, înainte să meargă la echipa națională, la câteva întrebări-fulger.



FCSB are nu mai puțin de 6 jucători convocați, printre care și Mihai Popescu, pentru meciurile echipei naționale din luna septembrie, în fața Canadei și reprezentatei din Cipru. Inițial au fost 7 fotbaliști, însă o accidentare a lui Daniel Bîrligea l-a împiedicat pe atacant să se alăture lotului.

Înainte să se prezinte la lotul național, Mihai Popescu a răspuns, în cadrul unui interviu pentru Sport Content EAD, la 7 întrebări legate de meseria sa de fundaș central. Răspunsurile internaționalului au fost fără perdea, acesta fiind de o sinceritate de apreciat.

Întrebat despre cel mai greu adversar pe care l-a întâlnit, Popescu a transmis că acesta este colegul său, Denis Alibec, și se bucură că a venit la FCSB și nu mai trebuie să joace împotriva sa. Cât despre faptul că a simțit că un arbitru l-a ajutat la un gol, fundașul central a recunoscut că spera ca acest lucru să se întâmple în Supercupa câștigată în fața lui CFR Cluj.

Întrebările și răspunsurile arată în felul următor:

  1. Ce e mai greu, să te ridici după un gol primit sau să păstrezi concentrarea la 0-0: „Să te ridici după un gol primit”;
  2. Cât timp îți rămâne în minte un gol încasat: „Încerc cât mai puțin, dar sunt unele care ne apasă destul de mult”;
  3. Ce doare mai mult, când primești gol în primele minute sau pe finalul partidei: „Depinde de rezultat, dar aleg pe finalul partidei”;
  4. Ce e mai frustrant, un gol primit pe o greșeală personală sau pe o fază fixă: „Pe o greșeală personală”;
  5. Ce superputeri ar trebui să aibă o apărare de fier: „Să fim puternici, nu trece nimic de noi”;
  6. Ce atacant de la noi ți-a pus cele mai mari probleme: „Cu Alibec am avut cele mai grele meciuri, încercam să-l lovesc mereu, știam că are calitate. Acum am scăpat de el”;
  7. Ai simțit vreodată că arbitrul te-a salvat de la un gol: „Au fost câteva momente, speram… Chiar și în Supercupă speram să mă salveze după greșeala făcută”.
Care este lotul de care dispune România în meciurile din luna septembrie

Portari:

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
Fundași:

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Alexandru Chipciu (U Cluj, 48/6;

Mijlocași:

  • Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);
Atacanți:

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

Mihai Popescu a răspuns la întrebările vizavi de poziția de fundaș central

