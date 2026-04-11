Mihai Popescu, gol de atacant în FCSB – Oțelul. De ce nu s-a dat henț la Dawa în construcția fazei

Mihai Popescu (32 de ani) și-a deschis cont la FCSB! Fundașul central a marcat primul său gol în tricoul roș-albastru chiar în seara de Înviere! Înaintea golului, cei de la Oțelul au cerut henț la pasatorul Joyskim Dawa (30 de ani).

Mihai Popescu a marcat primul gol la FCSB

Sosit la FCSB pe 3 septembrie 2024, Mihai Popescu a marcat primul său gol în tricoul campioanei abia acum, pe 11 aprilie 2026. Stoperul venit de la Farul a făcut . a recepționat o minge de la Joyskim Dawa și, după ce a driblat precum un veritabil atacant, la executat pe Cosmin Dur-Bozoancă. – vezi

Până la reușita din partida cu Oțelul Galați, Mihai Popescu jucase 60 de meciuri în tricoul campioanei en-titre și nu reușise decât două pase decisive. În acest sezon, fundașul central a jucat în doar 21 de meciuri și din cauza

De ce nu s-a dat henț la Joyskim Dawa. Cum ar fi fost anulat golul FCSB-ului

Golul 2 al roș-albaștrilor în partida cu moldoveni a fost creația celor doi fundași centrali, Mihai Popescu și Joyskim Dawa. Omul cu pasa decisivă a fost stoperul camerunez, care, înainte să îi dea mingea lui Popescu, a preluat mingea cu mâna. „Centralul” Gabriel Mihuleac (28 de ani) nu l-a sancționat pe Dawa și a lăsat jocul să continue.

Motivul pentru care Joyskim Dawa nu a fost sancționat pentru henț a fost acela că mingea a atins mai întâi pământul înainte de a ajunge la mâna fundașului african. În astfel de situații, la fel ca atunci când balonul ricoșează dintr-o altă parte a corpului jucătorului, hențul nu este, de regulă, sancționat, mai ales dacă nu există intenție și mâna se află într-o poziție naturală.

Dacă marcatorul golului, în speță Mihai Popescu, ar fi atins mingea cu mâna înainte de a înscrie, reușita ar fi fost anulată indiferent de circumstanțe. Conform celor mai recente clarificări introduse de IFAB în „Legile Jocului”, orice atingere a mingii cu mâna sau brațul de către jucătorul care marchează imediat după aceea este sancționată automat, chiar dacă nu există intenție. Această reglementare subliniază faptul că un gol nu poate fi validat dacă faza premergătoare implică un contact cu mâna al autorului golului.