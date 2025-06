Mihai Popescu, încântat după ce a văzut programul FCSB-ului în noul sezon: „Cu siguranță o să profităm de acest lucru”

Miercuri, în cadrul Adunării Generale a LPF, s-a stabilit . FCSB va juca în primul meci din campionat pe teren propriu, împotriva celor de la Hermannstadt, finalista Cupei României Betano.

Mihai Popescu, încântat de programul FCSB-ului în startul noului sezon

FCSB va primi vizita celor de la Hermannstadt în prima etapă a noului sezon din SuperLiga României, o veste mai mult decât excelentă pentru formația antrenată de Elias Charalambous.

, din turul 1 preliminar al UEFA Champions League, este planificat chiar înaintea primei runde din campionatul României, iar gruparea roș-albastră se va putea odihni, având în vedere faptul că ambele jocuri vor avea loc în capitală.

s-a declarat încântat de programul campionilor din acest început de sezon și a subliniat faptul că odihna va fi importantă până ce echipa își va găsi ritmul.

„Pare un program bun pentru noi, cu meciurile care sunt în București sau lângă București, îți dau timp pentru mai multă odihnă și cu siguranță o să profităm de acest lucru. Încercam deja să ne facem planuri dacă avem meciuri în deplasare de legat cu cele din Europa, dar cu siguranță acest program este accesibil și asta nu poate decât să ne bucure.

Am fost la masă pe timpul tragerii la sorți, am urmărit primul adversar și tocmai despre acest lucru vorbeam, că programul ne permite mai multă odihnă. (n. r. despre derby-ul cu Dinamo) Da, va fi primul derby, avem trei meciuri, plus cele din Europa, să intrăm în ritm, dar cu siguranță vom începe bine din Supercupă.

De asta suntem aici, să ne pregătim pentru acest sezon și vom fi pregătiți din primul minut până la final. Primul obiectiv este câștigarea Supercupei, după care să pregătim meciurile următoarea și să ne atingem obiectivele”, a spus Mihai Popescu.

Programul primei etape din SuperLiga

UTA – Universitatea Craiova

Metaloglobus – U Cluj

FCSB – Hermannstadt

Oțelul Galați – Petrolul

FC Botoșani – Farul Constanța

FK Csikszereda – Dinamo

CFR Cluj – Unirea Slobozia

FC Argeș – Rapid