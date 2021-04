Mihai Popescu, mesaj dur din Scoția pentru cei care au îngropat Dinamo: „Are Dumnezeu grijă de ei!” Exclusiv

Fostul jucător al lui Dinamo, Mihai Popescu, a vorbit despre situația de la Dinamo și are un mesaj dur pentru ei care au dus clubul în pragul colapsului.

Mihai Popescu are 27 de ani și evoluează în liga a doua din Scoția la Hearts, unde este titular de bază și e la un pas de promovarea în prima ligă din Scoția.

Într-un interviu pentru FANATIK, fundașul central crede că Gigi Mulțescu poate redresa situația și le mulțumește celor din DDB care tocmai i-au achitat restanțele salariale.

Mihai Popescu consideră că fanii din DDB au salvat clubul de la dezastru: „Se putea întâmpla orice!”

Mihai Popescu a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre fosta sa echipă, Dinamo, și e convins că jucătorii lui Gheorghe Mulțescu pot salva sezonul și chiar să urce considerabil în clasament: „Ce mai este de zis… Suporterii și lumea care este alături de echipă jos pălăria! Restul, cei care și-au bătut joc de Dinamo, are Dumnezeu grijă de ei! Sperăm cu toții că o să salveze sezonul. Eu cred că o să fie totul bine! Nu cred că au cum să retrogradeze, pentru că au echipă și jucători de calitate. Le lipsește în primul rând încrederea. Eu zic că Dinamo o să termine între locurile 7 și 10!”.

Fundașul central ar fi continuat în Ștefan cel Mare, nu mai că nu a mai fost dorit de Cosmin Contra, așa că a plecat în Scoția, după ce „Guriță” l-a trimis la echipa a doua: „Nu am mai fost dorit de Cosmin Contra la acel moment și normal că mi-am căutat altceva. Mi-a transmis să merg la echipa a doua, că nu se bazează pe mine!”.

Jucătorul lui Hearts nu se gândește să mai revină la Dinamo în viitorul apropiat, dar și-ar dori să își încheie cariera în Ștefan cel Mare: „În viitorul apropiat nu, pentru că îmi doresc o perioadă cât mai lungă în străinătate. Poate pe final de carieră, dacă o să fiu dorit, da, de ce nu!”.

Mihai Popescu așteaptă întâlnirea cu Ianis Hagi în prima ligă: „O să îl întâlnesc cu siguranță!”

Mihai Popescu are șanse mari să promoveze în prima ligă din Scoția, după ce Hearts are nouă puncte în plus față de principala contracandidată, cu doar patru etape înainte de final: „Mai avem patru meciuri și nouă puncte distanță, chiar dacă acum am pierdut cu 3-2 și am făcut un meci egal în ultimele două partide. Raith au un meci mai puțin disputat, dar avem șanse mari să promovăm! Mai avem nevoie de o victorie. Nu cred că sunt emoții, ne dorim să câștigăm cât mai repede! Ei sunt în avantaj la meciuri directe și la golaveraj”.

Fotbalistul a jucat 17 meciuri în acest sezon pentru scoțieni și consideră că nivelul ligii a doua este același cu cel din Casa Pariurilor Liga 1, ba chiar sunt echipe din ligile a treia sau a patra care pot juca fără probleme în România în liga a doua, la fel cum a declarat și Dorin Goian: „Sincer, e cam același nivel. Aici e un stil de joc mai agresiv, dar am jucat constant. Sunt jucători buni și e un nivel destul de ridicat. Sunt chiar echipe din liga a patra sau a treia din Scoția care pot juca fără probleme în liga a doua din România”.

Mihai Popescu a vorbit și despre mult așteptata confruntare cu Ianis Hagi, unul dintre cei mai buni pasatori din campionatul Scoției și își dorește să continue la Hearts: „O să îl întâlnesc cu siguranță! Normal că o să fac față! Am jucat acolo și știu cum este. Pentru asta am venit aici, să joc în prima ligă! Mai am contract până în vara lui 2022. Aș vrea să continui, mai ales dacă rămânem în prima ligă. Să vedem ce o să fie la anul și apoi luăm o decizie”.

Mihai Popescu se gândește și la echipa națională: „Mă voi gândi dacă voi juca bine în prima ligă”

Mihai Popescu se gândește și la echipa națională, mai ales că „tricolorii” au probleme mari în apărare, însă deocamdată se concentrează pe ceea ce are de făcut la Hearts: „Cu siguranță voi avea în gând asta, dar îmi doresc să îmi fac treaba aici cât mai bine pentru a avea șanse să ajung la naționala României!”, a surprins stoperul scoțienilor.

Fostul dinamovist a vorbit și despre meciul cu CFR Cluj și e de părere că Dinamo poate produce surpriza în Gruia și așteaptă ca Adam Nemec să îi scoată pe „câini” din pasa proastă în care se află: „Toate partidele sunt grele acum, nu doar cu CFR . Meciurile astea au ceva aparte și te fac să te autodepășești când ai nevoie de puncte. E greu de spus dacă CFR-ul ia titlul și anul ăsta în fața FCSB-ului. Eu cred că intră în luptă și Craiova. Adam Nemec le-a lipsit foarte mult. O să se vadă dacă intră cu CFR!”, a prefațat fostul „câine” partida.

Mihai Popescu le-a mulțumit fanilor-acționari din programul DDB, care i-au achitat în această săptămână salariile restante și pe care e sigur că nu le-ar mai fi primit niciodată fără ajutorul lor: „Daa! Mi-am recuperat toți banii datorită suporterilor! Altfel, cred că așteptam și acum. Ei au plătit toate datoriile, am avut restanțe de două luni jumătate și i-am primit pe toți acum o săptămână. Am avut puțin de luat, dacă mai și renunțam, rămâneam fără (râde). Păi ăsta e adevărul!”.

Mihai Popescu are mare încredere în Gigi Mulțescu: „Cunoaște foarte bine echipa!”

Mihai Popescu e convins că Gheorghe Mulțescu poate readuce Dinamo pe linia de plutire, fiind un antrenor cu mare experiență și un dinamovist adevărat care cunoaște foarte bine jucătorii: „Are experiența de partea lui, cunoaște bine echipa și cred că o să readucă încrederea. Asta este tot ce le lipsește acum, repet. Au adus și un fundaș nou. Orice jucător e binevenit acum la echipă!”.

Ex-dinamovistul ține în continuare legătura cu colegii săi, care sunt însă destul de afectați de situația financiară dificilă a clubului dar și de cea din clasament, unde Dinamo e abia pe locul 14: „Vorbesc cu mulți foști colegi! Cu Răuță, Sorescu, Șerban, Bani, Bejan și Moldoveanu. Sunt într-o situație grea. Nu prea mai au chef de vorbă, ținând de cont de situația în care sunt!”.

Popescu nu e suprins de situația în care a ajuns Dinamo, ținând cont de ce s-a întâmplat în Ștefan cel Mare în ultimul timp: „Era incertitudine la echipă în privința banilor și a oamenilor care conduceau Dinamo. Se putea întâmpla orice dacă nu interveneau suporterii!”.

Pe final, Mihai Popescu a vrut să transmită un mesaj de susținere foștilor săi colegi înainte de meciul cu CFR Cluj, dar mai ales pentru suporterii lui Dinamo: „Să aibă încredere în ei și sunt alături de ei dacă îi ajută cu ceva. Cât pentru suporteri, mă bucur că sunt alături de echipă și le doresc sănătate că de restul se ocupă ei! Au arătat până în acest moment că se descurcă, dar cred că le-ar prinde bine o mână de ajutor”, a declarat fostul jucător al lui Dinamo în exclusivitate pentru site-ul nostru.