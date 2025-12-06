Mihai Popescu nu ia în calcul să plece de la FCSB! Ce a declarat chiar înaintea meciului cu Dinamo

ADVERTISEMENT

Mihai Popescu este accidentat încă din luna octombrie, când acesta a ieșit prematur din meciul România – Austria. Contractul fundașului cu FCSB expiră în vara anului următor, însă nu ia în calcul, pentru moment, să părăsească echipa campioană.

Ce spune Mihai Popescu despre meciul cu Dinamo

Înainte de meciul cu Dinamo din etapa 19 de SuperLiga, Mihai Popescu a mărturisit că toate meciurile sunt ca niște derby-uri pentru FCSB, jucătorii dorind cu orice preț să pătrundă în play-off. Fundașul a transmis că este o perioadă grea pentru el, acesta nemaifiind atât timp accidentat.

„Sincer, în momentul de față cam toate meciurile sunt derby-uri pentru noi, finale. Avem de luat puncte, cu atât mai mult un meci cu Dinamo, cu siguranță vom aborda meciul la victorie, trei puncte și sunt sigur că vom face asta.

(n.r. – Tu cum ești mental, fizic, cum e perioada asta?) Sunt foarte bine și mental și fizic. Într-adevăr este o perioadă mai grea pentru mine, dar muncim zi de zi și voi fi înapoi cu siguranță mai bine decât înainte de accidentare.

Este puțin ciudat, nu am mai fost în situația de a urmări atât de multe meciuri de acasă sau de pe stadion, dar încerc să fiu cât mai pozitiv în tot ceea ce fac și o să fie bine”, a declarat Mihai Popescu, conform .

Mihai Popescu nu ia în calcul să plece de la FCSB

Deși Gigi Becali a anunțat în mai multe rânduri că nu îi va prelungi contractul lui Mihai Popescu, fundașul central a expus faptul că nu se gândește, pentru moment, să plece de la FCSB. Pentru a demonstra apartenența față de grup, fundașul se va afla în tribune la derby-ul cu Dinamo.

„O să fiu pe stadion la derby alături de băieți, va fi un meci frumos cum au fost și meciurile precedente. Sper să mă bucur la sfârșit împreună cu colegii mei.

(n.r. – Cum se anunță viitorul tău, în continuare la FCSB?) Eu sper că da, mai am, viitorul meu până în vară încă este aici, după care vom vedea ce va urma. Pentru anul 2026 îmi doresc să mă fac bine și să nu mai ajung niciodată în situația asta, după care vedem ce va fi. Cadoul perfect ar fi victoria cu Dinamo, ar fi o bucurie mare pentru mine”, a mai spus Mihai Popescu.

Ce a declarat Gigi Becali despre contractul lui Mihai Popescu

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, . Patronul FCSB urmărește mai mulți fundași centrali, .

„Eu vreau fundași centrali de genul lui Ngezana și Dawa, puternici, de 1,90, așa a fost anul trecut. E altceva. Nu are rost să vorbim despre Mihai Popescu. Are și el belele lui. (n.r. fundași pentru la iarnă?) Din Portugalia am înțeles că vrea să ia ceva. Se uită Meme în Portugalia”, a spus Gigi Becali.