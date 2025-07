Mihai Popescu nu s-a ferit de cuvinte, după ce FCSB a fost eliminată de Shkendija din Liga Campionilor: „Ne este rușine”

, FCSB a pierdut și manșa retur a disputei cu macedonenii de la Shkendija. Campioana României a fost eliminată astfel din turul 2 preliminar al Champions League. Mihai Popescu a încercat să găsească explicații pentru această rușine.

Mihai Popescu, fără explicații după FCSB – Shkendija 1-2

și Darius Olaru, FCSB nu și a fost eliminată din turul doi preliminar al UEFA Champions League.

Cu toate că a marcat prima prin Juri Cisotti, campioana României a încasat două goluri până la finalul partidei și a fost oficial eliminată din competiție. După fluierul final, Mihai Popescu și-a găsit cu greu cuvintele.

„Din păcate, am pierdut ambele meciuri. Ne este rușine de felul în care am jucat, ne pare rău față de toți suporterii. Câteodată fotbalul te pedepsește. Mergem înainte. Vine derby-ul (n.r. cu Dinamo din SuperLigă), trebuie să fim pregătiți.

Am pierdut primul meci, după care aici a trebuit să grăbim lucrurile. Ei (n.r. cei de la Shkendija) au fost pragmatici. Cred că sunt mult mai slabi decât noi, dar asta e fotbalul, ne-au bătut de două ori. Din păcate, greșelile au fost de partea noastră”.

Mihai Popescu: „Eram sub presiunea rezultatului”

„Este început de sezon, e normal să nu fim la capacitate maximă, Nu am intrat în panică, am grăbit lucrurile pentru că trebuia să marcăm. Eram sub presiunea rezultatului. Nu mai sunt meciuri ușoare. Cu siguranță vom trata altfel următoarele meciuri.

Suntem supărați pe noi pentru că nu am avut rezultate cel puțin în ultimul timp. Vom încerca să nu mai repetăm greșelile.

Cu Dinamo mergem la victorie. Mergem cu încredere. Fanii au dovedit de atâtea ori că sunt alături de noi, cu ei am făcut rezultate. Îi așteptăm în număr mare cu Drita”, a declarat Mihai Popescu, potrivit .